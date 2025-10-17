Y el líder de Vox en Aragón, a lo Abascal en Toranes, se puso a los mandos del tractor

Para quien se haya perdido el penúltimo capítulo de lo intrincadas que están las relaciones entre Vox y PP en Aragón, baste la última 'performance' rural que ha protagonizado el líder voxista en las Cortes autonómicas, Alejandro Nolasco, natural de Pamplona, en un pueblo de ... Teruel. Nolasco invita a Azcón a «subirse al tractor de la lucha contra el Pacto Verde» y dragar los ríos. Lo hace, también con un vídeo que recuerda la visita de Santiago Abascal, el máximo exponente de la formación, a la presa turolense de Los Toranes, desafiando al presidente Jorge Azcón a dragar los ríos.

Todo esto viene del último debate sobre el estado de la comunidad. Las palabras retadoras del presidente regional a su oponente, insinuándole con ironía y 'somarda', como diría el estereotipo aragonés, que se pusiera a los mandos del 'bulldozer' para cometer un delito ecológico si lo que pretendía es saltarse las normas que rigen la política hidráulica actual, cayeron en el saco de Vox como un reto mayúsculo. El portavoz de Vox, Alejandro Nolasco, se puso a los mandos del tractor, calificó de «decepcionante e ineficaz» la reunión mantenida esta semana por el presidente Azcón con «las élites burócratas de Bruselas» (a saber, el comisario de Agricultura) y criticó que «el recorte de la PAC de más del 20% a las familias aragonesas es por culpa del PP,« de un miembro del PP europeo, como es Ursula Von der Leyen y el comisario Christophe Hansen.

Presidente @Jorge_Azcon, aquí está el tractor 🚜



Mientras usted pasa el tiempo compadreando con las élites burócratas de Bruselas los aragoneses no aguantan tanto fanatismo climático



Súbase al tractor de la lucha contra la Agenda 2030 y contra el Pacto Verde Europeo



🏞️… pic.twitter.com/aWqNkXBDTS — Alejandro Nolasco (@_a_nolasco) October 14, 2025

«Azcón tan sólo es un mero peón sin ninguna influencia dentro de este entramado de la coalición del PP y PSOE en Bruselas que asfixia al campo». «Azcón podría ordenarle a su eurodiputado Borja Giménez Larraz que vote en contra del recorte de la PAC, pero no lo hace, porque el PP de Aragón también se encuentra sometido a la Agenda 2030», afeó y, en consecuencia, Nolasco reclamó a los mandos de la máquina que Azcón «se suba al tractor de la lucha contra el Pacto Verde y se rebele contra su propio partido». «Le invitamos a luchar juntos para acabar con la Agenda 2030 y limpiar los cauces de los ríos, porque es una cuestión de supervivencia de los más de 55.000 aragoneses que viven del campo».

El vídeo avergonzó al PP que ve en Nolasco un artista de la figuración que dirige la política a golpe de meme. La vicepresidenta, Mar Vaquero, cuestiona a su antecesor como número dos de la Presidencia de la comunidad, por subirse a un tractor y exigir en tono pueril a Azcón luchar contra la Agenda Verde de Bruselas.

Esta es una muestra más de lo complicadas que están en estos momentos las relaciones entre estos dos partidos, un vínculo y apoyo por otra parte esencial para que los de Azcón logren sacar adelante su proyecto presupuestario de 2026, que según ha declarado la propia Vaquero esta semana, están redactados desde hace semanas. Se podría decir... y en punto muerto, como el tractor.