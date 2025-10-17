Suscribete a
Y el líder de Vox en Aragón, a lo Abascal en Toranes, se puso a los mandos del tractor

Para repeler la 'somarda' del presidente Azcón, que le afeó no ponerse a trabajar en la limpieza de los cauces encima de un 'bulldozer', el diputado voxista graba un vídeo en el que le reta a dragar los ríos

Y el líder de Vox en Aragón, a lo Abascal en Toranes, se puso a los mandos del tractor
Para quien se haya perdido el penúltimo capítulo de lo intrincadas que están las relaciones entre Vox y PP en Aragón, baste la última 'performance' rural que ha protagonizado el líder voxista en las Cortes autonómicas, Alejandro Nolasco, natural de Pamplona, en un pueblo de ... Teruel. Nolasco invita a Azcón a «subirse al tractor de la lucha contra el Pacto Verde» y dragar los ríos. Lo hace, también con un vídeo que recuerda la visita de Santiago Abascal, el máximo exponente de la formación, a la presa turolense de Los Toranes, desafiando al presidente Jorge Azcón a dragar los ríos.

Descarga la app