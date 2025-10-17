Suscribete a
Aragón aprueba la orden que impulsa el proyecto del registro de sanitarios objetores

El consejero de Sanidad ha vuelto a incidir en que la ley para crearlo se remonta a 2023 y el anterior Ejecutivo socialista no la sacó adelante

«En Aragón vamos a cumplir la ley del registro de objetores en plazo. Pero aquí ninguna mujer ha tenido ningún obstáculo para abortar»

El consejero de Sanidad, junto a la ministra del ramo, en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza
El consejero de Sanidad, junto a la ministra del ramo, en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza

D. A.

El Gobierno de Aragón ha dictado ya la orden para iniciar la elaboración del proyecto informativo para crear el registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia que se oponen a practicar la interrupción voluntaria del embarazo.

«Este consejero y este Gobierno siempre cumplen ... con la legalidad», ha afirmado el titular de Sanidad, José Luis Bancalero Flores, en respuesta a una pregunta del diputado del PSOE Iván Carpi, en la sesión plenaria de las Cortes autonómicas este viernes.

