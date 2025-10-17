Aragón aprueba la orden que impulsa el proyecto del registro de sanitarios objetores

El Gobierno de Aragón ha dictado ya la orden para iniciar la elaboración del proyecto informativo para crear el registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia que se oponen a practicar la interrupción voluntaria del embarazo.

«Este consejero y este Gobierno siempre cumplen ... con la legalidad», ha afirmado el titular de Sanidad, José Luis Bancalero Flores, en respuesta a una pregunta del diputado del PSOE Iván Carpi, en la sesión plenaria de las Cortes autonómicas este viernes.

En su intervención, Bancalero ha señalado que la ley orgánica que establece la obligación de crear los registros autonómicos es de 2023 y ha preguntado a Carpi por qué el anterior Gobierno regional no creó el registro si todavía gobernaba cuando se aprobó la normativa. A juicio de Bancalero, a los socialistas «no les interesa defender a las mujeres, al partido sanchista no le preocupan las mujeres» sino es para «tapar sus vergüenzas, el informe 'chistorra». «Posiciones retrógradas» Iván Carpi ha instado a Bancalero a cumplir esta ley, que «asegura el derecho de las mujeresa la interrupción voluntaria del embarazo» y le ha preguntado si es partidario de introducir el derecho al aborto en la Constitución española.

«Estamos viendo demasiadas posiciones retrógradas, anacrónicas y sacadas de tiempo en su partido y sus socios, que ya no los distingo, porque son los mismos con diferente nombre, el mismo problema para los derechos de las mujeres«, ha añadido Carpi.

