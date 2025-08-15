Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Muere Javier Lambán, expresidente de Aragón, a los 67 años

Javier Lambán, el anarquista que se enamoró de Felipe y se despidió enfrentado a Sánchez

El expresidente aragonés representó un perfil luchador por el mundo rural y crítico con el nacionalismo separatismo y con el actual presidente del Gobierno

Muere Javier Lambán, expresidente de Aragón y uno de los barones del PSOE más críticos con Sánchez

El expresidente del Ejecutivo aragonés, Javier Lambán, a su salida de la reunión del Comité Federal del PSOE, en la sede federal del PSOE, a 7 de septiembre de 2024
El expresidente del Ejecutivo aragonés, Javier Lambán, a su salida de la reunión del Comité Federal del PSOE, en la sede federal del PSOE, a 7 de septiembre de 2024 EP
Mariano Alonso

Mariano Alonso

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Francisco Javier Lambán Montañés ha fallecido cuando le faltaban apenas para cumplir 68 años. El cáncer contra el que peleaba desde hace años, y que anunció públicamente en 2021, ha acabado con su vida, y al mismo tiempo con su carrera política, que ha ... exprimido hasta su último aliento vital. Apeado hace un año de la presidencia del Gobierno de Aragón después de las elecciones autonómicas del 28 de mayo de 2023, en la que le sucedió el popular Jorge Azcón en un Ejecutivo de coalición con Vox, Lambán recaló como senador autonómico en la Cámara Alta, mientras seguía como secretario general del PSOE de Aragón, cada vez más distanciado del líder del partido, Pedro Sánchez, y de toda su dirección. En parte por la renovación de su liderazgo orgánico, que acabó perdiendo, no él personalmente, pero sí su espacio en favor de la elegida por Ferraz, la ministra Pilar Alegría este mismo año, pero en parte también, o sobre todo, por sus profundas discrepancias con la política territorial y de alianzas de Sánchez. Había llegado a liderar su partido a nivel autonómico en 2012, sustituyendo entonces al también expresidente regional, Marcelino Iglesias.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app