Aragón unifica en una app trámites, carnets y servicios en el móvil

La aplicación MiA permite llevar la tarjeta sanitaria en el móvil y unifica trámites, notificaciones y credenciales digitales en una sola plataforma

Azcón refrenda el «Aragón tecnológico»

María Angeles Rincón, Directora General de Administración Electrónica y Aplicaciones Corporativas
El Gobierno de Aragón da un paso más en el proceso de transformación digital para acercar la Administración al ciudadano con la presentación de la aplicación MiA, que ya está disponible en dispositivos Android e iOS.

Esta nueva app aúna todos los servicios digitales ... desarrollados en los dos últimos años en el objetivo alcanzado de acercar la administración al ciudadano de una manera más directa, accesible y amable.

