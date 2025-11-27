No se acaban los homenajes a Lambán: el Senado reúne a González, Guerra, Feijóo y Cándido Méndez

El Senado ha acogido este jueves un homenaje al que fuera presidente de Aragón, ex secretario general del PSOE en dicha comunidad y exsenador Javier Lambán. Un acto en el que han intervenido el expresidente del Gobierno Felipe González; el exvicepresidente del ... vicepresidente y ex vicesecretario general del PSOE Alfonso Guerra; el ex secretario general de UGT Cándido Méndez, y el expresidente de Asturias Javier Fernández.

El presidente del Senado, el popular Pedro Rollán, ha definido bien a quien fuera senador en el último tramo de su vida política. Javier Lambán tenía como «brújula moral» la igualdad de los españoles y «no buscaba el consenso por debilidad, sino por inteligencia», ha dicho.

El presidente de la Cámara Alta recordó que el senador y lealtad a la Constitución. Además, Rollán apostó por recuperar el prestigio de los políticos y la credibilidad de la política por la que abogaba el expresidente aragonés durante su trayectoria.

Organizado por el colectivo Fernando de los Ríos y bajo el título 'La socialdemocracia en los territorios', el acto de homenaje se celebra en el antiguo Salón de Plenos de la Cámara Alta a partir de las 12.00 horas con la asistencia de políticos de diferente signo.

Ha asistido el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo; el portavoz el PSOE en el Senado, Juan Espadas, o la portavoz popular en la Cámara Alta, Alicia García, entre otros. Finalmente, aunque estaba previsto, no asisten la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ni el presidente de Aragón y sucesor de Lambán, Jorge Azcón, pero sí su consejero de Medio Ambiente, Manuel Blasco.

Lambán, con más de cuatro décadas de trayectoria política, falleció el pasado 15 de agosto a los 68 años como consecuencia del cáncer que padecía. El pasado mes de octubre, el Gobierno condecoró a Lambán a título póstumo con la la Gran Cruz de la Orden de Carlos III, que reconoce a aquellas personas que se hubiesen destacado especialmente por sus buenas acciones en beneficio de España y la Corona.

Todos han tenido buenas palabras hacia él: Rollán recordó al expresidente aragonés y exlíder socialista en esta comunidad como «uno de los mejores políticos que ha tenido España en los últimos años«. El presidente de la Cámara Alta señaló que Lambán consiguió, en un corto periodo de tiempo, convertirse en una referencia y recordó que »su mera presencia llenaba el espacio. Sigue estando muy presente y muy vivo«. »No ocupaba cargos, no los necesitaba y, como no los necesitaba, no se aferraba a ellos« y añadió que «engrandecía las instituciones iluminando cada debate con su lucidez».

Rollán recogió la apuesta de Lambán por el consenso como único camino para afrontar las grandes cuestiones que el país tiene ante sí en los próximos años. Además, alertó sobre el peligro que supone la ruptura entre los dos grandes partidos que han gobernado y vertebran España, que conduce al deterioro de las instituciones. Advirtió que esta situación lleva a «la demolición de la Carta Magna» y defendió la necesidad de construir puentes entre las diferentes fuerzas políticas del país.

Concluyó que «esto no va de muros. No va de separar. Va de puentes y de unir«, y reivindicó »la política con mayúsculas, la que mejora la calidad de vida de los españoles«. Subrayó que »el consenso no es una reliquia del pasado, es una herramienta de futuro«.

González invita a un mes sin insultos

En la misma línea, Felipe González ha ido salpicando su intervención de recuerdos de Javier Lambán y lamentando su ausencia, destacando su carácter negociador y el hecho de que era libre para decir lo que pensaba sin ofender, que prefería el pacto a la confrontación. En este contexto, ha lamentado la polarización de la vida política española y ha denunciado que esta viene «de arriba abajo» y llega a esta «permanente guerra». Ha propuesto una «tregua de insultos» de un mes, una cosa, ha dicho, con la que Lambán se reía porque parece más una ocurrencia que un pensamiento profundo.

«Sería una especie de vacaciones de relax, de la polarización y de aprovechamiento para hablar de los demás«.

El expresidente ha expuesto que, viendo el panorama político actual, a veces piensa y le «tortura» que cada 40 años «nos cansamos de nosotros mismos y empezamos a tirar por la borda« todo lo construido. Ha puesto como ejemplo la restauración, que fueron 40 años interrumpidos por Primo de Rivera, del que ha recordado que se «pronunció en Barcelona». «Cada 40 años tenemos esa intención autodestructiva», ha exclamado.

El 'proyecto Lambán' para 2036

Más allá ha ido Alfonso Guerra, quien ha planteado un 'proyecto Lambán' para acercar las ideas de la Transición a institutos y universidades. Así recogía el «sueño» del expresidente aragonés de lanzar un proyecto destinado a las nuevas generaciones con el objetivo de difundir las «ideas de la convivencia de la Transición» antes del centenario del inicio de la Guerra Civil, en 2036, idea última que recoge en su libro de memorias escrito cuando ya estaba muy enfermo de cáncer. Guerra ha elogiado la «libertad de opinión y crítica» del expresidente aragonés.