el inicio de la campaña en el pirineo Se adelanta dos semanas

Juan Magán y un forfait a menos de 20 euros inauguran este sábado la temporada de esquí en Formigal (y se suma Astún)

La estación inicia la campaña con 47 kilómetros esquiables, 17 remontes operativos y todos los valles abiertos. Se podrá esquiar desde Sextas hasta Portalet. Gracias a los 60 cm de nieve caída esta semana y las temperaturas bajo cero, la estación ofrece nieve polvo

El 29 de noviembre tendrá lugar también el Opening de Marchica con la actuación del rey del electro latino. El resto de estaciones aragonesas espera abrir la campaña el 5 de diciembre

Más de mil nuevos cañones de nieve en los últimos dos años

Astún prepara 25 km esquiables para abrir la temporada este sábado, 29 de noviembre
Érika Montañés

El invierno llega con fuerza a los Pirineos y el Grupo Aramón se prepara para recibir a los primeros esquiadores desde este sábado 29 de noviembre, uno de los arranques más tempranos en su historia. La primera en abrir sus puertas para la presente ... temporada 2025/26 será la estación de Formigal con 47 kilómetros esquiables distribuidos en 4 sectores y con 17 remontes operativos desde el inicio. Una oferta que abarca todos los valles, desde Sextas hasta Portalet, y que permitirá disfrutar tanto a debutantes como a los esquiadores más expertos, con zonas específicas para iniciación y pistas rojas o negras para los más atrevidos, con nieve polvo en buena parte del dominio. También Astún, del mismo grupo y con 25 kilómetros esquiables, estrena mañana temporada, aunque cerrará pasado el finde semana para prepararse al 100% para el puente, ya de forma ininterrumpida. Se espera que el 5 de diciembre lo haga Candanchú.

