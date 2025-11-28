Juan Magán y un forfait a menos de 20 euros inauguran este sábado la temporada de esquí en Formigal (y se suma Astún)

El invierno llega con fuerza a los Pirineos y el Grupo Aramón se prepara para recibir a los primeros esquiadores desde este sábado 29 de noviembre, uno de los arranques más tempranos en su historia. La primera en abrir sus puertas para la presente ... temporada 2025/26 será la estación de Formigal con 47 kilómetros esquiables distribuidos en 4 sectores y con 17 remontes operativos desde el inicio. Una oferta que abarca todos los valles, desde Sextas hasta Portalet, y que permitirá disfrutar tanto a debutantes como a los esquiadores más expertos, con zonas específicas para iniciación y pistas rojas o negras para los más atrevidos, con nieve polvo en buena parte del dominio. También Astún, del mismo grupo y con 25 kilómetros esquiables, estrena mañana temporada, aunque cerrará pasado el finde semana para prepararse al 100% para el puente, ya de forma ininterrumpida. Se espera que el 5 de diciembre lo haga Candanchú.

En la estación de Teruel, Valdelinares, también se aguarda hasta el día 6, en el puente de la Constitución, para abrir si las condiciones son óptimas. En Panticosa y Cerler, explican desde Aramón, están trabajando para intentar abrir en el puente de la Constitución.

El precio del forfait para este fin de semana en el Valle del Tena será especial, de 19 euros, rebajado para fomentar el atractivo del inicio de la campaña. Luego ascenderá en el mes de diciembre, de manera que oscilará entre los 50 y 60 euros en función del día. En el caso del acceso para debutantes se mantendrá en 34,5 euros desde el inicio hasta el final de temporada.﻿

Condiciones óptimas

Las intensas nevadas de los últimos días, que han dejado hasta 60 cm de nieve, un espesor actual que oscila entre 20 y 60 cm, y el trabajo continuo de producción de nieve con temperaturas de –5ºC, han permitido preparar una base óptima para el arranque de la temporada.

«Estamos muy ilusionados con este arranque de temporada. Las condiciones actuales, sumadas al esfuerzo de nuestros equipos, nos permiten ofrecer una experiencia completa desde el primer día. Este inicio no solo supone la apertura de nuestras pistas, sino también la activación de reservas y el impulso de la economía en los valles donde operamos», afirma Antonio Gericó, presidente ejecutivo del Grupo Aramón.

Formigal comenzará la temporada con una oferta de servicios operativos: restauración en distintos puntos del dominio, alquiler de material, taquillas, escuela de esquí, o tiendas y puntos de atención al cliente en los accesos principales.

Además, Marchica celebrará su Opening oficial con la actuación del referente internacional del electro latino, Juan Magán.

Juan Magán abrirá Marchica, que el año pasado reunió a decenas de rostros famosos, como el actor Miguel Ángel Silvestre (en la foto, disfrutando de Formigal)

En el resto de las estaciones del Grupo Aramón, los equipos continúan trabajando a pleno rendimiento con el objetivo de abrir de cara al puente de la Constitución. Además, en Formigal los esfuerzos se centran en habilitar nuevas zonas y ampliar progresivamente la superficie esquiable, esta apertura temprana en noviembre supone, además, un impulso para las reservas del puente y la campaña de Navidad.

El estreno de las estaciones aragonesas se adelanta dos semanas respecto al inicio respecto a la temporada precedente, que terminó el 20 de abril, con 126 días de esquí y pleno disfrute en el Pirineo maño.