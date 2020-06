Podemos pide condecorar a Fernando Simón como «símbolo universal» contra el coronavirus

Efe / Vídeo: Fernando Simón pide que se done parte de los beneficios de la venta de camisetas con su cara a ONGs

Roberto Pérez
Zaragoza
Actualizado: 12/06/2020 15:02h

Podemos quiere condecorar al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón. Y ha pedido que esa distinción se sustancie en Zaragoza, su ciudad natal y, al mismo tiempo, cuna política de Pablo Echenique, número 3 de Podemos. La formación morada quiere que el Ayuntamiento le conceda su más alta distinción, la Medalla de Oro de la Ciudad. Ahora está por ver si la iniciativa de Podemos se sustancia también en otras instituciones del país. En Aragón, Podemos forma parte del Gobierno cuatripartito que preside el socialista Javier Lambán y del que forman parte también la Chunta y el PAR.

De momento, la propuesta la han sustanciado en Zaragoza, pero no tiene visos de prosperar. El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha recordado que el Reglamento Municipal de Honores y Distinciones establece que las medallas de oro de la ciudad se conceden por el Pleno del Ayuntamiento, pero solo a propuesta de la Alcaldía, y él no va a hacer suya la iniciativa de Podemos. No la comparte.

Simón, cara visible de la controvertida gestión sanitaria del Covid-19 desde el Gobierno central, nació en 1963 en Zaragoza, donde también cursó la carrera de Medicina. Esta ciudad está gobernada actualmente por el alcalde del PP Jorge Azcón, en coalición con Ciudadanos y con el apoyo externo de Vox. La Corporación municipal la completan el PSOE, Podemos y Zaragoza en Común (ZEC), la que fue marca municipal de Podemos en la pasada legislatura y que acabó rota cuatro años después, cuando Podemos decidió competir por su cuenta en la capital aragonesa frente a IU, que se quedó en ZEC.

Para defender la condecoración a Fernando Simón, el portavoz municipal de Podemos, Fernando Rivarés, ha enviado una carta a los portavoces del resto de grupos políticos del Ayuntamiento. En ella justifica la iniciativa calificando a Simón de «símbolo universal de la lucha contra la pandemia» del coronavirus.

Discrepancias entre Podemos e IU

Aseguran desde Podemos que la trayectoria profesional de este epidemiólogo «ya habría merecido el reconocimiento de la ciudad, pero ahora, en 2020 con más motivo, porque se ha convertido en símbolo universal de la lucha contra la pandemia». «Han concitado el reconocimiento generalizado y sus esfuerzos merecen el reconocimiento de su ciudad natal», indica también Podemos en la misiva en la que defiende la condecoración para Fernando Simón que, sin embargo, no comparten sus antiguos socios de ZEC (la marca municipal de IU), formación de la que es portavoz municipal el exalcalde de la marca municipal de Podemos, Pedro Santisteve.

Desde ZEC han preferido por no pedir para Simón la Medalla de Oro de Zaragoza sino una condecoración de inferior categoría, el título de Hijo Predilecto de la Ciudad.

A diferencia de la aspiración de Podemos, que debería ser sustanciada por el alcalde –y ha dicho que no lo va a hacer-, la de ZEC sí podría prosperar, pero siempre que el Pleno la apruebe por mayoría. Actualmente, la mayoría la suman actualmente el PP, Ciudadanos y Vox. Así que solo podría salir adelante si alguno de ellos la respaldara y fuera votada a favor por los grupos de izquierdas, el PSOE, Podemos y ZEC. De concedérsele a Simón el título de Hijo Predilecto de la Ciudad, se le entregaría en el tradicional acto protocolario que el Ayuntamiento de Zaragoza celebra coincidiendo con las Fiestas del Pilar, en octubre.

La particular competencia en la que han entrado Podemos y ZEC (IU) en Zaragoza en torno a la figura de Fernando Simón ha sido criticada abiertamente por el gobierno municipal, desde donde han recordado que los pasos que han dado esos partidos han roto lo que venía siendo una tradición institucional en el Ayuntamiento: que los honores y distinciones se conceden sin protagonismos partidistas, sino a través de la Junta de Portavoces y con el concurso de toda la Corporación, aunque sea a iniciativa de uno u otro grupo municipal.