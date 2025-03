Simón, ante las críticas de la prensa internacional por el desfase de fallecidos: «Es por un exceso de transparencia»

El número de contagiados por coronavirus asciende a 84 en las últimas 24 horas, mientras que los casos diagnosticados con fecha de inicio de síntomas en los últimos 7 días son 231 . El número de contagiados respecto a ayer aumenta en 36 positivos más, informó el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón . «En los últimos días se sigue manteniendo una tendencia suave, descendente que se debe, en parte, al gran esfuerzo que se está haciendo por detectar prácticamente todos los casos, de hecho, se están haciendo diagnóstico a entre 10.000 y 12.000 casos sospechosos diarios y se están haciendo análisis a casi el 90 por ciento de esos casos», aseguró Simón.

El número total de fallecidos sigue sin modificarse, se trata de un dato « congelado » hasta que las comunidades arreglen la serie, según Simón, y asciende a 27.136, igual que ayer y el domingo (el sábado era de uno menos). El número de defunciones en los últimos 7 días asciende a 50. «La serie, al estar congelada, no es valorable en estos momentos ya que nos da los datos de fallecidos que había cuando se congeló, que fue hace 12 0 13 días».

Simón dijo, en cualquier caso, que el incremento de fallecidos es « cada vez menor » ya que el número de hospitalizados e ingresados en UCI es cada día menor (527 personas el pasado viernes comparado con los de la semana anterior, cuando ascendía a 631), «lo que implica que los pacientes críticos que son los que más aportan al número de fallecidos cada vez son menos en nuestro país y no tiene un peso importante a la hora de valorar la transmisión puesto que son pacientes aislados en hospitales en las UCI».

Preguntado nuevamente por el desfase en el número de fallecidos, esta vez, por la cadena CNN, Simón admitió « que son datos que no son fáciles de tener con gran calidad» . «Sí que es verdad que por un exceso de transparencia, quizás, hemos preferido no hacer desaparecer datos de los informes porque podrían, entre otras cosas, generar ruido, pero lo cierto es que por ambos lados es complicado: o porque los eliminamos o porque los damos con mala calidad o porque tratamos de sin eliminarlos mantenerlos hasta que se consiga la calidad suficiente... cualquier alternativa generaría situaciones difíciles de explicar», apuntó el médico.

«En España, prosiguió el experto, hubo el 11 de mayo una modificación en el sistema de vigilancia porque se buscaba una mayor capacidad de reacción: detección precoz y capacidad de respuesta rápida . Ese proceso del nuevo sistema de vigilancia tardó 15 días en estar bien establecido en todas las comunidades y llevamos unas tres o cuatro semanas con un alto nivel de calidad para esta nueva fase de vigilancia. Sin embargo, desde el 11 de mayo hacia atrás, para garantizar la calidad de los datos nuevos, los datos antiguoshan tardado más en completarse (es decir, se ha tardado más en completar la fecha de fallecimientos, de hospitalización, de ingresos en UCI...) y esto genera algunas distorsiones, no tanto en las series de fallecidos que iniciaron síntomas a partir del 11 de mayo, sino en los fallecidos que habían iniciado síntomas previamente pero que pudieron fallecer después ».

Estos últimos, dijo Simón, «son los que nos están generando problemas porque sus fichas están tardando un poco más de lo esperado en actualizarse...en general ya tenemos muy buena información pero es cierto que aún falta alguna comunidad por terminar de corregir los datos y, por lo tanto, vamos a esperar a que todas estén en condiciones de darlos correctamente».

Sobre el 8-M: «No hemos menospreciado ningún riesgo»

Preguntado por las declaraciones de la juez del caso 8-M, Carmen Rodríguez-Medel, que investiga al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, y que asegura que hubo reticencias por parte del CCAES en la entrega de la documentación que se le había requerido, Simón dijo que no tiene ninguna información oficial, solo el requisito de información. « La solicitud de información llegó en el momento álgido de la epidemia y estábamos con mucho trabajo . Se hizo todo lo que se pudo, tuvimos varias conversaciones con la persona que firmaba el requerimiento de solicitud de información para ver los plazos en que se tenía que entregar y los mecanismos y formas y seguimos sus instrucciones. No sé si hubo demora o no, y si la hubo no fue intencionada ».

Respecto al informe del forense adscrito al juzgado que investiga a Franco, y que señala sobre el 8-M que «la situación de hecatombe en España se veía venir», Simón dijo que «siempre hemos actuado valorando la información muy detalladamente la información epidemiológica disponible, no hemos menospreciado ningún riesgo y todas las respuestas que se han dado ante las distintinas situaciones han sido tomadas con la mayor celeridad posible. Nuestra valoración después de verificar mil veces la información es que no se podía haber tomado decisiones como se tomaron en otro momento y la toma de decisiones en España, en cuanto al número de casos que teníamos en ese momento, fue más precoz que en otros países».

Los casos leves ya no transmiten la enfermedad a partir del séptimo día

Consultado por las personas que siguen dando positivo en PCR dos meses después de haber presentado síntomas, el médico explicó que «puede ser que siga quedando virus en el organismo. Sí que hay cada vez más evidencia de que a partir del séptimo, octavo día los casos leves ya no transmiten la enfermedad . El médico concretó que hay estudios que valoran la probabilidad de que una persona, a partir del séptimo día, cree defensas contra el virus y, por lo tanto, su carga viral esté controlada pese a seguir obteniéndose a partir de PCR. También se apunta, incluso, al hecho de que un paciente al que no le ha hecho PCR o tenga o no carga viral, a partir del séptimo día no genera ningún caso secundario y sí antes. «Toda esta evidencia es cada vez más sólida y ha incitado a que la OMS haga la recomendación de reducir la cuarentena de 14 a 10 días».

Simón dijo que la cuarentena de los 14 días se basaba en la evidencia que se tenía de la enfermedad y en el conocimiento «que teníamos del virus más parecido previo, el SARS 1, el que produjo la primera pandemia del siglo XXI». Simón dijo que esta posibilidad va a ser estudiada por Sanidad.

En los casos graves, con altas cargas virales, la situación cambia. «Hay que ser más prudentes y esperar un tiempo más para asegurarnos que lo explicado anteriormente también es aplicable a casos graves. Una persona con mayor carga viral tiene virus detectable durante más tiempo sea o no infectivo, que es otra cuestión ».

En cuanto a que determinados grupos sanguíneos se infecten menos, el experto dijo que «el tener menos probabilidad de infección no implica que no se infecten, implica que se infectan menos». En cuaqluier caso no entró a valorar los estudios sobre grupos sanguíneos: «No tenemos información sólida sobre la que poder basarnos para valorar esta hipótesis».

En cuanto al uso obligatorio de la mascarilla en la «nueva normalidad» por la posibilidad de que los asintomáticos transmitan, Simón señaló que los asintomáticos «tienen menos capacidad de transmitir, menor carga viral y una replicación del virus aislado menos frecuente por lo que, en principio, la posición de la OMS, que asegura que la transmisión de los asintomáticos es casi anecdótica, parece sólida» .

En todo caso, «ninguna evidencia es cien por cien segura y en algunos países es bueno tener seguridades extra. El uso de la mascarilla después del estado de alarma es similar al que hay en las órdenes que decretan que su uso se tiene que usar cuando no se puedan mantener las distancias de seguridad, en medios de transporte públicos masivos y para algunos grupos».

En cualquier caso, Simón señaló que «los sintomáticos pueden transmitir desde qeu tienen el síntomas mñás leve e incluso algunos estudios apuntan que se puede llegar a ser transmisor 48 horas antes de iniciar los síntomas. En previsión de ese riesgo se mantienen muchas normas de control y prevención de la transmisión en periodos de baja transmisión».

Situación global

A nivel global, Simón dijo que el país con más casos es Estados Unidos, cerca de los 2 millones de casos (1.938.000), con incrementos diarios cercanos a los 20.000 (en las últimas 24 horas, 17. 919) y fallecimientos diarios por encima de los 400.

El segundo más afectado país es Brasil con más de 691.758 casos, «y este país no da el número de nuevos casos diarios porque igual que algunos países, como España , los datos no se ajustan a la calidad que se busca y han decidido no dar los datos de nuevos casos diarios ».

En Europa, Rusia tiene 485.253 casos, le sigue Reino Unido, con 287.399 y «ambos mantienen un número diario de casos similar a los que estábamos viendo las semanas anteriores; Rusia en torno a los 8.000/9.000 casos y Reino Unido, en torno a los 1.000/1.500», explicó el médico.

Después viene la India, con 266.598 casos con incrementos menos marcados que los que estábamos observando hasta que Brasil estaba dando casos diarios, má similares a los de Rusia «pero sí que tenemos que tener cuidado con estos datos, porque la India es un país enorme con una población muy concentrada y «y no tenemos muy claro la exhaustividad en la información que puedan tener». Después viene España (241.966), Italia (235.278) y otros países que no han superado los 200.000 como Alemania, Turquía, Francia y en el resto del mundo tenemos a Perú, Irán, México, Chile, Pakistán o Arabia Saudí con entre 100.000 y 200.000 casos.

Simón señaló que «tampoco hay variaciones muy importantes en la evolución de la epidemia en ninguno de estos países»

El estudio de Harvard que dice que el virus circula desde agosto

Respecto al estudio de Harvard que apunta a que el virus está circulando en Wuhan desde agosto, «no he visto el estudio, no sé qué puede significar. Sí que es cierto que la tecnología es cada día más rápida, pero lo cierto es que no sé hasta que punto con imágenes vía satélite se puede valorar si circulaba o no un virus en una población. Si es un estudio serio lo valoraremos y si es un estudio que no tiene los requisitos técnicos adecuados evitaremos que nos intoxique sobre información falsa ».