Dimite la consejera de Sanidad de Lambán tras liarla con las mascarillas caseras y sublevar a los sanitarios

La consejera de Sanidad del Gobierno aragonés, la socialista Pilar Ventura , presentó este martes su dimisión tras ser reprobada al unísono por los sindicatos de médicos, de enfermería y por los colegios profesionales del sector. Todo ello a raíz de sus polémicas declaraciones del pasado viernes, en las que afirmó que para los sanitarios había sido «un estímulo» tener que hacerse batas y mascarillas caseras . A eso se ha unido que, en las últimas horas, el Gobierno de Aragón ha tenido que retirar apresuradamente 17.000 mascarillas FFP2 ante las sospechas de que no garantizan ese nivel de protección frente al coronavirus, mascarillas que estaban siendo utilizadas en centros sanitarios de la región desde el mes pasado.

Las palabras pronunciadas el viernes por Pilar Ventura generaron la inmediata reacción de los colectivos sanitarios, quejosos ya por otras gestiones de Ventura. Aunque los partidos de la oposición no llegaron a pedir expresamente su dimisión o destitución , sí lo hicieron al unísono los sindicatos médicos, los de auxiliares y técnicos de enfermería, y fue reprobada públicamente por los colegios de médicos de las tres provincias aragonesas.

La consejera se resistió a dimitir y trató de esquivar la polémica con un comunicado emitido por el Gobierno de Aragón el sábado, en el que se apostaba por la tesis de que sus palabras se habían malinterpretado. Pero la contestación desde los colectivos sanitarios arreció y, el domingo, Lambán intentó calmar los ánimos asegurando que las palabras de su consejera habían sido «desafortunadas», pero que en ningún caso pretendían desairar a los profesionales sanitarios sino elogiar su actitud en esta crisis sanitaria.

La intervención de Lambán, en la que descartó destituirla , tampoco calmó la polémica. Ayer lunes, cientos de sanitarios salieron a las puertas de los hospitales y centros de salud de Aragón para exigir el cese de Pilar Ventura. Y advirtieron que iban a hacerlo a diario, hasta que dejara de estar al frente de la Consejería de Sanidad.

Este martes, cuatro días después de que se desatara la polémica, Ventura se ha visto forzada a presentar su dimisión, cuando su continuidad en el cargo empezaba a comprometer directamente a Lambán , al que ya apuntaban los colectivos sanitarios. La ha comunicado en una rueda de prensa en la que ha estado acompañada de Javier Lambán, que en cuestión de segundos ha llegado a repetir cinco veces que es ella la que dimite, no él quien prescinde de ella. Pese a esa insistencia, a renglón seguido ha afirmado que le agradece la dimisión.

Contestación social

En los cinco años que Lambán lleva al frente del Gobierno de Aragón, ha sido la mayor contestación social a la que se ha enfrentado, protagonizada por el mayor colectivo de empleados públicos de su Administración y en un contexto especialmente sensible, en plena crisis del coronavirus. Todo ello, además, en el seno de un gobierno en el que Lambán depende de otros tres socios: Podemos, la Chunta y el PAR. Pese a todo, la oposición -con el PP al frente- ha evitado en todos estos días a pedir la dimisión o destitución de Pilar Ventura.

«Agradezco de todo corazón» la dimisión, ha dicho Lambán , al asegurar que renuncia «porque cree que de esa manera contribuye» a la recuperación de la crisis sanitaria.

«Lamento que mis palabras hayan ofendido», ha declarado Pilar Ventura en su comparecencia para hacer pública su dimisión. «Me equivoqué», ha indicado. «El interés general está muy por encima de cargo» y «no puedo estar al frente de la Sanidad cuando los sindicatos del sector y los colegios profesionales no me aceptan, no quiero ser un estorbo», ha afirmado.

Lambán, que no ha desvelado quién va a suceder a Pilar Ventura al frente de la Sanidad aragonesa, se ha extendido en elogiar su gestión mientras insistía en que «es ella quien ha tomado la decisión, yo no la hubiera cesado». «Dudo mucho que peuda haber al frente de la Consejería una persona de la altura moral y con la dedicación al cargo que ha tenido Pilar Ventura», ha afirmado Lambán.