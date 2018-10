Sociedad La batalla de una madre para cambiar el nombre de su hijo transexual, menor de edad Lleva recogidas más de 7.000 firmas para que pueda inscribirse como Gabriel, y dejar de ser una niña en el Registro Civil, que le ha rechazado la petición

Una madre de Calatayud lleva recogidas más de 7.000 firmas para que su hijo transexual pueda cambiar de nombre en el Registro Civil. La batalla legal –y ahora también social- viene de lejos. Ahora ha abierto frente en internet, a través de la plataforma de iniciativas ciudadanas Change.org, donde está recogiendo las firmas.

Gabriel es el nombre que protagoniza la historia. Es como se le conoce en su entorno cotidiano y familiar a este menor transexual. De hecho, también es el nombre que lleva inscrito en su tarjeta sanitaria, como ha recordado su madre, Pilar Suárez. Pero en el Registro Civil sigue siendo el nombre femenino que le pusieron cuando nació biológicamente niña.

El problema es que en el Registro Civil no aceptan el cambio con el nombre elegido. Según la madre, el argumento legal que le han dado es que «el nombre solicitado, Gabriel, remite única e inequívocamente al sexo masculino, y no es un nombre neutro». La familia, sin embargo, considera que la aplicación de la norma choca con el sentido común, porque «claro que no es un nombre neutro» el elegido, «porque mi hijo no es neutro, es un chico». Además, subraya que la misma resolución oficial «admite que mi hijo es una persona trans y que Gabriel es su nombre habitual».

Gabriel tiene 15 años. La petición para cambiar el nombre la presentaron ante el Registro Civil antes del verano. «Lo hicimos adjuntando informes médicos de diferentes especialistas», explica la madre.

Afirma que la petición de cambio es trascendente para la vida de su hijo, porque la «discordancia entre lo real y lo registral provoca un sufrimiento gratuito e innecesario en mi hijo, y puede considerarse maltrato institucional». La negativa al cambio de nombre –afirma la madre- «genera para mi hijo una situación de humillación cada vez que tiene que identificarse públicamente, y menoscaba su intimidad, privacidad y dignidad».