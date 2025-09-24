Vox extrema su mensaje contra la 'islamización' de Andalucía

Vox parece extremar su mensaje con respecto a la inmigración y contra lo que ellos llaman la «islamización». Centrado sobre todo en la idea de que hay que expulsar a los inmigrantes ha registrado este miércoles una nueva iniciativa para que no sólo no lleguen más sino que los que están no puedan quedarse. O contra lo que ellos denominan la «islamización».

Se trata de una iniciativa, presentada por el portavoz de esta formación en el Parlamento, Manuel Gavira, en la que se propone la eliminación de la figura del arraigo como mecanismo jurídico para acceder a la residencia legal en España, con el objetivo de impedir que personas que hayan entrado de manera irregular puedan regularizar su situación por esta vía.

Según ha dicho Gavira en la rueda de prensa en el Parlamento se trata no sólo de «combatir» la inmigración en las fronteras, sino también dentro ya que, a su juicio, hay fórmulas que fomentan «el proceso de islamización» que se está produciendo.

Para ello pretenden que se proceda a la expulsión inmediata de todos aquellos extranjeros que hayan accedido de forma ilegal al territorio nacional, así como de quienes, aun habiendo entrado legalmente, cometan delitos graves o reincidan en la comisión de delitos leves como forma de vida.

En relación con la financiación pública, se propone pedir la supresión de cualquier tipo de apoyo económico a entidades u organizaciones no gubernamentales que colaboren directa o indirectamente con la inmigración ilegal o con redes de tráfico de personas.

En particular, se señala la necesidad de evitar que estas entidades favorezcan procesos de regularización de quienes han accedido de forma irregular al país.Por último, se plantea la necesidad de promover las modificaciones legales oportunas para impedir que las personas que hayan entrado ilegalmente en España puedan beneficiarse de ayudas públicas. En esta línea, se defiende la prioridad nacional en el acceso a todas las prestaciones sociales, garantizando así que los recursos estén dirigidos en primer lugar a los ciudadanos españoles.

Oxígeno a las mafias

«Se reducen los requisitos y se dan más facilidades para reagrupaciones, mientras millones de españoles sufren paro, salarios bajos y falta de vivienda, y en lugar de reforzar las fronteras y priorizar a los nacionales el Gobierno alimenta el efecto llamada, da oxígeno a las mafias del tráfico de personas y pone en riesgo la seguridad, los servicios públicos y la cohesión social de nuestros barrios», dice la proposición no de ley.

Se trata de una iniciativa que pone de manifiesto que el grupo parlamentario mantiene su postura de extremismo. Este miércoles también han criticado el hecho de que se haya denominado Julio Anguita a la estación de Córdoba o la petición de grupos islamistas para rezar en la Mezquita.

Una posición que se distancia del mensaje moderado que ha querido lanzar en las últimas semanas el presidente, Juanma Moreno, que ha insistido en que el PP es un partido «razonable» que huye de la polarización.