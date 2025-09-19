Juanma Moreno exporta a Europa su perfil moderado frente a los extremismos

La polarización que se viene produciendo en la sociedad española preocupa en la Junta de Andalucía. Sobre todo tras las encuestas que hablan de una posible subida de Vox en toda España y en Andalucía en particular donde la cuenta atrás para la cita ... con las urnas ha comenzado.

Con las elecciones a la vuelta de la esquina (aunque se insista en que se quiere agotar la legislatura y en seguir hasta el mes de junio que es cuando toca) cualquier movimiento político es mirado con lupa. Sobre todo el de la formación de Santiago Abascal, que parece estar crecido tras las encuestas y que ya habla de que estaría dispuesto a entrar en el Gobierno andaluz. Por eso, pese a que no hay ni fecha electoral, ni resultados, la idea es seguir marcando distancias.

En esas está Juanma Moreno, que sigue dando vuelo a su perfil de líder moderado a la par que refuerza su agenda internacional, ligada a la política europea, quiere que la voz de Andalucía resuene en Europa.

Tras la interrupción veraniega, esta semana ha retomado sus viajes por Europa dentro de sus tareas como vicepresidente del Comité Europeo de Regiones y durante los próximos dos días mantendrá una intensa agenda europea que le llevará por dos ciudades de Dinamarca. Primero en Copenhague y luego en Elsinor, otra ciudad danesa por donde también tiene previsto pasar este viernes.

Durante la primera jornada europea Moreno Bonilla, que también recorrió las calles de la capital danesa junto a la presidenta del Comité de Regiones, la húngara Kata Tütto, e intervino en varios debates sobre política europea y temas de actualidad como la ciberseguridad. Moreno reclamó más autonomía y más recursos para las regiones. Al fin y al cabo más protagonismo para estas y que se hable de Andalucía también en Europa.

Tras participar en un debate con el Ministro de Resiliencia y Preparación del país, Torsten Schack Pedersen, celebrado en Copenhague, su agenda europea continuará este viernes.

Es una cita en la que Moreno reforzará su papel de líder moderado frente a los extremismos de Vox que sigue escorado a la derecha e insistiendo en sus mensajes extremos en Las Cinco Llagas. Sin ir más lejos esta semana el grupo parlamentario que dirige Manuel Gavira ha insistido en su línea dura que roza la xenofobia contra los inmigrantes. El partido que lidera Santiago Abascal, ha denunciado, coincidiendo con el inicio del curso escolar, que el presidente de la Junta de Andalucía «gasta nueve veces más» en un Mena (Menores no acompañados) que en un alumno andaluz.

Ni blanco ni negro

Frente a ese mensaje de extremismo el presidente sigue en su papel centrado. «En la vida no todo es blanco o negro. Ni la polarización debiera ocuparlo todo. Hace falta respetar más a quien piensa diferente«, decía en la redes sociales insistiendo en que la diversidad y la pluralidad »son la base necesaria de las sociedades modernas«.

De hecho los populares tienen desde hace tiempo unas líneas rojas con respecto a los extremismos que no están dispuesto a traspasar y que les alejan de Vox. En esa moderación no entra renegar de la violencia de género como hacen los extremistas que no acuden a las concentraciones cuando se produce un asesinato machista.

Y tampoco coinciden con los planteamientos de Vox que pasan por expulsar a los inmigrantes que llegan. El presidente de la Junta sigue manteniendo su discurso centrado en el que apuesta por la inmigración regulada. Y no oculta que es consciente de que esos extranjeros que llegan son necesarios en Andalucía, porque la población está creciendo en la comunidad autónoma gracias a los que llegan de otros países según demuestran los últimos datos estadísticos. Y a ello se une que este colectivo se ocupa muchas veces de trabajos en los que es difícil encontrar mano de obra autóctona como es el caso de la construcción o la agricultura. El mensaje moderado seguirá siendo la guía en los próximos meses.