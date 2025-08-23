Suscríbete a
ABC Premium

El turismo británico se recupera a los niveles previos a la pandemia

Las restricciones a la movilidad, la crisis económica y la renovación de la flota aérea frenaron la llegada anglosajona

El turismo busca la cifra mágica en Andalucía

El turismo británico se recupera a los niveles previos a la pandemia
José María Aguilera

José María Aguilera

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La pandemia de covid de principios de esta década ha supuesto un reto para el turismo. Que Andalucía haya recuperado los niveles previos a la irrupción del coronavirus no es casualidad, sino se han multiplicado esfuerzos para afrontar las demandas de unos usuarios ... cada vez más exigentes. Que ante el impulso de los nuevos competidores, piden mas: mejores instalaciones, sostenibles, buen funcionamiento del transporte, seguridad y a precios ajustados.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app