El turismo británico se recupera a los niveles previos a la pandemia

La pandemia de covid de principios de esta década ha supuesto un reto para el turismo. Que Andalucía haya recuperado los niveles previos a la irrupción del coronavirus no es casualidad, sino se han multiplicado esfuerzos para afrontar las demandas de unos usuarios ... cada vez más exigentes. Que ante el impulso de los nuevos competidores, piden mas: mejores instalaciones, sostenibles, buen funcionamiento del transporte, seguridad y a precios ajustados.

Especialmente riguroso es el visitante procedente de Reino Unido, de alto poder adquisitivo y tradicionalmente viajero. Gran parte de este mercado se perdió con la pandemia por diferentes razones, tanto propias como ajenas.

Pero este 2025 será al fin el de la recuperación del turista británico. «El turismo internacional representa una cifra en torno al 14% en Andalucía y dentro de ese porcentaje, el líder es el británico», explica el consejero Arturo Bernal. Aproximadamente, uno de cada cinco turistas internacionales procede de estas islas. Representan el 20,6 % del total del turismo internacional en Andalucía, el gasto medio diario es de 160 euros y su estancia de 7,6 días, siendo muy importante en la desestacionalización.

En este lustro que comprende del 2019 al 2024 se llegó a perder hasta un 7% de turistas procedentes del país anglosajón, mientras que se multiplicaban los llegados desde Italia, Países Bajos y Estados Unidos.

Diferentes razones

Los británicos tardaron más en recuperar las restricciones de movilidad (no eliminadas hasta el segundo semestre de 2022) y luego vino una fuerte crisis económica que mermó el poder adquisitivo, priorizando ese turismo en su propia nación o destinos más baratos como Turquía.

Además, y como manifiesta Bernal, «existía un déficit en las conexiones aéreas, sufrimos un problema de falta de conectividad. En Reino Unido ha habido un proceso de renovación de la flota y ha habido hasta falta de aviones, provocando el efecto retraso en las compañías», apunta. «Pero el interés en Andalucía siempre estuvo ahí. Nunca se perdió». Este 2025 se esperan superar los tres millones (en 2024 llegaron 2,8 millones, un 7% más que el año anteriores), si bien es un proceso de crecimiento con un camino aún por recorrer. En los próximos años aumentarán los datos al aumentar la conectividad y los propios aviones.

Para esta recuperación ha sido decisiva el inicio de las operaciones de Jet2, que desde esta primavera enlaza Jerez con ciudades inglesas como Leeds, Birmingham y Manchester), recuperando posiciones tras la caída de Thomas Cook. Y no solamente por el aire. Por mar, entre el sábado y el lunes han llegado al puerto gaditano más de 5.000 pasajeros británicos a bordo de dos cruceros: el Ambience y el Britannia. Curiosamente, la provincia de Cádiz es la única andaluza en que el mercado alemán es el dominante (en el resto es el británico). La costa del Sol en Málaga sigue siendo su destino preferido.

Aunque con una reducción en el consumo, está siendo un buen verano para el turismo. Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en Andalucía en julio aumentaron un 3,9% en comparación con el mismo mes del año anterior, hasta un total de 6.857.986 operaciones. 3.221.788 (47%) son residentes en el extranjero, que está compensando la pérdida del mercado nacional en diferentes puntos del litoral.