El turismo busca la cifra mágica en Andalucía

Andalucía vivió en 2024 el mejor año turístico de la historia. La comunidad no solo batió récords de visitantes, sino que el turismo impulsó la economía, el empleo y consolidó la imagen de la región como uno de los destinos de Europa preferidos ... para viajar. Con más de 36,1 millones de turistas –un crecimiento del 5,3% respecto a 2023–, la región batió su propio récord de visitantes y se posiciona claramente como uno de los principales motores de la economía andaluza. La actividad representa más del 12% del PIB. Y desde el parón que supuso la pandemia, el sector no ha parado de crecer.

En concreto, el impacto económico total del turismo alcanzó en 2024 los 28.695 millones de euros, un 7,5% más respecto a 2023. Y esto ha repercutido en el sector del empleo, donde se han alcanzado cifras históricas. La media anual de ocupados fue de 437.700 personas, un 5% más que en 2023. Esto supone ya casi el 13% del total de empleos de Andalucía. Y, además, fue de más calidad, ya que la tasa de temporalidad se redujo un 4,9%.

Pero más allá del número de viajeros que nos visitan, las administraciones y los empresarios están tratando de que el gasto que hagan sea el mayor posible. Por ello pretenden potenciar el turismo de calidad, priorizando hoteles de cinco estrellas, buena gastronomía y comercio y conteniendo la cifra de viajeros.

En 2024 los turistas gastaron más que otros años. De hecho, el gasto acumulado de los viajeros internacionales ascendió a 18.495 millones de euros, lo que supone un 20,7% más que en 2023. Además, su gasto medio aumentó en un 8,3% hasta alcanzar los 1.360 euros por persona y 166 euros al día.

Viviendas turísticas y manifestaciones

Pero estas buenas cifras turísticas traen consigo ciertos riesgos y están acarreando algunas consecuencias negativas. Algo que ha marcado 2024 han sido las manifestaciones y los problemas por la gentrificación y el aumento de las viviendas turísticas. Esto ha hecho que miles de personas salgan a las calles de las ciudades andaluzas para pedir que se regulen ya que, al reducir la oferta, es uno de los factores que está causando que aumenten los precios de los alquileres.

Y es que Andalucía es la comunidad autónoma española con más viviendas turísticas. Según las cifras de junio de 2024, hay ya más de 82.400. Málaga, que lidera el ranking nacional, acumula más de la mitad de ellas (41.038), seguida de Cádiz (14.534) y Sevilla (7.477). Precisamente, la Costa del Sol es uno de los lugares en los que más inquieta el auge descontrolado del turismo.

Unas 10.000 personas salieron a las calles de Málaga en noviembre para reivindicar el derecho a una vivienda digna y criticar el modelo de «explotación turística». Bajo el lema «Si nos echan de los barrios, paramos la ciudad», también hubo protestas en ciudades andaluzas como Sevilla o Cádiz.

Ante esta reivindicación popular, la Junta ha adoptado algunas medidas. Por ejemplo, se han cancelado 6.771 viviendas turísticas (VUT) desde 2024 como parte de las medidas de control, regulación y ordenación impulsadas por la administración autonómica en coordinación con los ayuntamientos andaluces. De las casi 6.700 VUT, 1.032 viviendas han sido canceladas en la provincia de Sevilla.

Previsión para 2025

A pesar de que el volumen de viviendas turísticas ya supera a las plazas hoteleras (un 65% son VUT), estos alojamientos han registrado 20,3 millones de viajeros en 2024, lo que supone un incremento del 2,3% respecto al año anterior. No obstante, el sector hotelero está preocupado por varios asuntos.

Por un lado, están intentando aplicar soluciones tecnológicas para mejorar la eficiencia energética, pero les preocupa, y mucho, que vuelva a haber restricciones al agua como ocurrió en el verano de 2024, cuando se cerraron duchas en las playas, las fuentes y se barajó seriamente la posibilidad de no poder abrir las piscinas tampoco de los hoteles.

Les preocupa, también, el problema de la vivienda. Y es que muchos negocios se están encontrando problemas a la hora de encontrar personal porque estos no pueden permitirse pagar un alquiler.

Respecto a las perspectiva para este 2025, el vicepresidente de la patronal hotelera de Málaga, Javier Hernández, asegura que su organización no hace previsiones más allá de dos meses, pero «junio y julio de momento no parece que vayan a ser tan buenos como en 2024». «Ahora tenemos, en junio, un 85% de ocupación. Para julio son del 80%. Puede ser que el buen tiempo en los mercados de origen haga que no se viaje tanto a destinos internacionales. O también factores como el teletrabajo, que hace que no tengan que viajar solo en fechas concretas»

«Nos preocupa la movilidad en la Costa del Sol, con saturación de carreteras a diario. Reclamamos que haya inversiones y también nos preocupa mucho la situación hídrica en la provincia, que haya posibles restricciones a futuro por la escasez de agua, la falta vivienda y la situación de las playas», indica. A juicio del vicepresidente de la patronal de hoteles «las administración deberían hacer inversiones para dar estabilidad al litoral y no dar lugar a que haya playas con el saneamiento casi a la vista, sobre todo en Marbella y Estepona, y otras donde el ancho de la playa no supera los cuatro metros».

El equilibrio

Para lograr que el turismo siga siendo un motor de la economía pero no perjudique a los residentes, la Junta de Andalucía ha aprobado también el inicio de la tramitación de la ley de turismo sostenible, que pretende promover un modelo turístico que equilibre el desarrollo económico, la protección ambiental y el bienestar social. Busca, así, garantizar la viabilidad del turismo a largo plazo sin comprometer los recursos naturales ni el bienestar de los vecinos.

Siguiendo esta línea, otras soluciones que están buscando ayuntamientos como el de Málaga es crear planes para descentralizar el turismo. Es decir, distribuir la actividad turística por otros barrios y zonas de la ciudad para reducir la saturación en el centro histórico. Así, están trabajando en un plan para fomentar rutas alternativas y crear, lejos del centro, lugares de interés para los turista.

En cuanto al futuro cercano del turismo, las estimaciones de la Consejería de Turismo para este 2025 identifican dos escenarios posibles: un escenario optimista con 37,8 millones de turistas para 2025 (un 4,4% más respecto a 2024) y un escenario pesimista con 37,2 millones de turistas para 2024 (un 2,9% respecto a 2024). Pero en ambos casos se superarían los resultados de 2024, los más altos de la historia hasta el momento, y se alcanzaría el nivel de los 37 millones de turistas. Está claro que la locomotora del turismo viaja a buen ritmo, pero está por ver cómo encuentra el equilibrio para seguir empujando c