El Sindicato Médico Andaluz pide mejoras salariales para paliar el déficit de profesionales

Antonio Sanz, con el presidente del SMA, Rafael Ojeda
J. M. Aguilera

El Sindicato Médico de Andalucía (SMA) ha recibido este lunes al consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz. La organización ha trasladado al responsable de Salud la «necesidad de un cambio de modelo sanitario en la comunidad ... que incluya una mejora de la situación laboral y retributiva del colectivo médico y facultativo como única vía para paliar el grave déficit de médicos en el sistema sanitario público«. Según el sindicato, Sanz ha manifestado su »disposición a estudiar« la documentación y propuestas presentadas.

