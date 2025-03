Susana Díaz se despide del Parlamento andaluz este mes de julio

La rapidez y el acuerdo con los que Susana Díaz y Juan Espadas están haciendo la transición de poder en el PSOE andaluz está asombrando a propios y extraños. En apenas quince días han escenificado el traspaso de poderes y a mediados de ... julio (el día 23), Espadas será el nuevo secretario general del PSOE andaluz sin que haya graves heridas internas. O eso es lo que parece.

Porque la realidad es que se conocen pocos detalles del pacto que ambos líderes socialistas han alcanzado. Los dos tienen especial interés en mantenerlo en secreto y han hablado (y siguen haciéndolo) con total discreción. Susana Díaz ha reconocido su derrota y ha dejado la dirección política del partido en manos de su rival.

Espadas ha hablado con todas las familias y no está previsto que haya ningún otro candidato a la Secretaría General ; si hay algún verso suelto (como suele suceder con el granadino Manuel Pérez García), lo previsible es que no logre los 900 avales necesario para que se abran las urnas.

Claro que el proceso no estará cerrado del todo hasta que no se resuelva el limbo en el que está Susana Díaz. Y será también en este mes de julio. Según ha podido saber ABC, el grupo parlamentario socialista llevará al próximo pleno del Parlamento andaluz (que se celebra los días 21 y 22 de julio) el nombramiento de Susana Díaz como senadora por la comunidad autónoma . Tomará posesión en septiembre cuando la Cámara Alta retome su actividad.

La fórmula elegida también tiene sus motivos. Siendo diputada en el Parlamento andaluz no tendrá que pasar por la comisión de idoneidad de la Cámara andaluza , un examen en el que sus señorías entrevistan a los aspirantes a senadores por la comunidad autónoma y le preguntan lo que consideren oportuno.

Hacer pasar a la expresidenta por este órgano —donde están todos los grupos políticos— sería una humillación que van a evitar. Una consideración que pretende mostrar la buena voluntad del nuevo PSOE de Espadas.

Este gesto se aprecia todavía más generoso tras lo sucedido en el Comité Federal del domingo, cuando se hizo un silencio atronador tras el agradecimiento de Pedro Sánchez a Susana Díaz . Probablemente ella lo sabía y por eso no acudió. Ni ella ni los más altos representantes del PSOE de Sevilla, Verónica Pérez y Rodríguez Villalobos.

La clave ahora está en conocer por cuál senador del PSOE irá la todavía secretaria general a la Cámara Alta. La petición de Susana Díaz pasaba por el relevo de Miguel Ángel Vázquez , su exportavoz y a quien la lideresa depuró en uno de sus movimientos internos. Vázquez ha trabajado para Juan Espadas desde el inicio de todo este proceso y el candidato socialista no quiere dejarlo caer.

Los otros dos senadores son Marisa Bustinduy y Fernando López Gil , ambos susanistas declarados. Podría parecer que Bustinduy sería el camino más sencillo puesto que está ya en edad de jubilación. Pero hay una clave importante. López Gil quiere aspirar a la Secretaría General del PSOE de Cádiz en el congreso provincial y por eso tanto él como Susana Díaz están peleando para que mantenga el cargo.

Precisamente ese es el motivo por el que Espadas pide su relevo. Sobre todo porque en el siempre complicado PSOE gaditano —donde ha habido dos plataformas distintas de apoyo a Espadas que no se hablan entre sí— no conviene dar argumentos a quien no está con el nuevo líder del PSOE.