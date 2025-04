Las penas de cárcel suman ya 99 años en el fraude de los ERE de Andalucía

El macrosumario de los ERE, un puzle judicial con 138 piezas que lleva once años investigando el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, ha propiciado hasta ahora dos sentencias con condenas para ex altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía ... . Han sido juzgadas la rama política, del llamado procedimiento específico, y la causa de los 3 millones en ayudas que recibió la empresa Aceitunas y Conservas, Acyco. A la espera de que ambas sentencias adquieran firmeza en el Tribunal Supremo, las penas de prisión fijadas a los acusados suman casi un siglo. Para ser precisos, 98 años, 9 meses y 16 días de cárcel . El sistema «fraudulento» de ayudas provocó el desvío de casi 680 millones de euros y fue urdido por la antigua cúpula del Gobierno andaluz, según la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla.

Diez de los 19 ex cargos autonómicos, condenados por un delito continuado de malversación de fondos públicos, se enfrentan a penas de cárcel que suman en total 68 años, 3 meses y 13 días. Entre ellos sobresale la figura del expresidente de la Junta José Antonio Griñán . Los nueve restantes han sido sancionados con su inhabilitación para empleo o cargo público, como el exmandatario Manuel Chaves , que está jubilado. El tribunal consideró a los 19 ex altos cargos responsables de «la palmaria ilegalidad» del fondo de los ERE y les impuso también penas de inhabilitación que suman 253 años y 15 días .

Esperarán al Supremo en sus casas

Días después de la notificación del fallo el 19 de noviembre de 2019, la Fiscalía Anticorrupción solicitó ejecutar la sentencia para los exconsejeros Antonio Fernández y José Antonio Viera , y los ex directores generales Javier Guerrero (ya fallecido) y Juan Márquez, condenados a más de siete años de cárcel. Pero los tres jueces que firmaron la resolución acordaron que no ingresaran aún en la prisión. Esperarán en sus casas hasta que la sentencia sea firme. No obstante, la Audiencia les impuso medidas cautelares a Viera y Márquez —Guerrero y Fernández ya las tenían fijadas—, como comparecer cada mes en el juzgado, la retirada de pasaporte y la prohibición de salir de España, para que no puedan eludir la acción de la Justicia.

El pasado 14 de enero se conoció la segunda sentencia de la macrocausa, centrada en las ayudas concedidas a la empresa Acyco. Las penas de prisión impuestas a siete acusados abarcan otros 30 años, 6 meses y tres días . La Audiencia, a través de la Sección Tercera, volvió a condenar al exconsejero Antonio Fernández, a siete años de cárcel y un día, y al exdirector Juan Márquez a otros cuatro años. Hay otros cinco acusados sancionados con la prisión.