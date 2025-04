Así ha anunciado en directo Juanma Moreno las nuevas medidas y restricciones en Andalucía contra el Covid-19

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno , se reúne este viernes 8 de enero con el conocido como comité de expertos para analizar la situación de la pandemia del coronavirus Covid-19 y anuncia las nuevas medidas y restricciones por la tendencia al alza del número de contagios tras las fiestas de Navidad.

En estos momentos, se estudia un posible endurecimiento de las restricciones vigentes actualmente por la incidencia acumulada en general y entre mayores de 65 años en particular de casos confirmados, el grado de ocupación de camas hospitalarias y de unidades de Cuidados Intensivos (UCI), así como los resultados de las pruebas de diagnóstico de infección activa que se llevan a cabo, o la trazabilidad de los casos.

El presidente de la Junta de Andalucía ya está reunido con el comité de expertos y su comparecencia informativa no será antes de las 13 horas .

El posible endurecimiento de las medidas que se adopte este viernes no está previsto que altere la vuelta presencial a las aulas de los escolares andaluces tras las vacaciones de Navidad, según lo que ha señalado al respecto este jueves el consejero de Salud, quien se ha mostrado confiado en que ésta «puede ser exactamente igual de normal» que, según ha subrayado, ha sido el último trimestre del pasado año 2020, que «fue casi de normalidad absoluta en los colegios de Andalucía» pese a la pandemia, según ha puesto de relieve.

Otro de los factores preocupantes es la expansión de la nueva cepa británica , que eleva la posibilidad de contagios un 70% en relación a la original y de la que se han confirmado ya 24 casos en la comunidad, mientras otros 192 están en investigación. De los 24 positivos detectados, once corresponden a la provincia de Málaga , seis a la de Sevilla, cuatro a la de Cádiz y tres a la de Granada.

En cuanto a los fallecidos , Cádiz ha sumado once muertes , Granada, Almería y Málaga siete cada una, Jaén y Sevilla con cuatro, Huelva con tres y Córdoba con una. Estas 44 muertes son notablemente superiores a los cinco fallecidos de la víspera y suponen la cifra más alta desde el 29 de diciembre, cuando se registraron 48 fallecidos.

«Cada vez tenemos más contagios aunque no es un aumento muy significativo».

Hostelería hasta las 18 horas y cafeterías hasta las 20 horas (si no sirven alcohol)

En relación con el sector de la hostelería, las cafeterías sí podrán abrir hasta las 20,00 horas , siempre que no se sirvan bebidas alcohólicas.