El Rocío de la Macarena sale al paso de la polémica por la compra de la casa en la aldea

Unas protestas marcaron la peregrinación extraordinaria de la hermandad del Rocío de la Macarena a la aldea almonteña del pasado fin de semana. Los actos devocionales celebrados por los peregrinos sevillanos no quedaron exentos de polémica, ya que un grupo de vecinos se manifestó ... contra la compra por parte de la corporación macarena de un inmueble en la aldea con la idea de edificar allí su casa de hermandad.

Se trata de dos grandes parcelas situadas en los números 13 y 14 de la plaza del Acebuchal, muy cerca del santuario de Nuestra Señora del Rocío, una ubicación privilegiada. Las mismas fueron adquiridas hace casi dos décadas por unos vecinos que ahora no pueden acceder a las que por derecho son sus viviendas debido a la quiebra de la constructora. La importante deuda contraída con el banco por dicha empresa fue comprada por un fondo buitre, que es a quien plantea la hermandad adquirir dicho inmueble para materializar su proyecto de casa.

El inmueble cuenta con 65 apartamentos, de los que 50 pertenecen a estas personas y el resto formaban parte del anterior propietario. Todos ellos se encuentran actualmente a cargo de dicho fondo buitre. Ahora, los vecinos de todas estas viviendas llevan meses denunciando extorsión por parte de dicha empresa, además de que les han cambiado las cerraduras, les han cortado el agua y han atascado la puerta trasera del inmueble, sin dejarles salir ni entrar del mismo. El caso lleva en manos de la justicia desde hace catorce años.

Explicación de la hermandad

Tras la controversia generada el pasado fin de semana entre los vecinos afectados y la hermandad mientras realizaba sus cultos en la aldea, la propia corporación ha emitido un comunicado para salir al paso de las críticas recibidas en torno a este asunto. En el mismo, expone lo sucedido lamentando «profundamente el perjuicio espiritual y la confusión y desinformación generadas, especialmente en redes sociales».

El Rocío de la Macarena hace hincapié en que hoy por hoy no mantiene «ningún vínculo jurídico ni compromiso contractual con el citado inmueble«, señalando a la sociedad 1548 El Real SLU, creada por el fondo buitre, como legítima propietaria del mismo, »según consta en el Registro de la Propiedad de la Villa de Almonte y en Decreto del Juzgado de Primera Instancia a Instrucción nº 3 de La Palma del Condado, de fecha 30 de julio de 2024, por el que se adjudica el bien a la mencionada entidad por importe de 3.613.996,78 euros«.

La hermandad recuerda también que el pasado 10 de julio se aprobó por unanimidad en cabildo general extraordinario «el deseo soberano del cabildo de acometer la compra del citado inmueble, facultando a la junta de gobierno para iniciar las gestiones y negociaciones necesarias para tal fin«. No obstante, matiza que aún »no se ha suscrito contrato de aras ni compromiso alguno de adquisición«, manteniéndose el interés en la compra de las parcelas »únicamente como un proyecto futuro« que depende de la obtención de los »donativos necesarios« y la aprobación expresa por parte de la autoridad eclesiástica competente.