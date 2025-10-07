Suscríbete a
Rocío

Pilas prepara su peregrinación extraordinaria tras el Pontifical del 375 aniversario de la estampa del Simpecado

El obispo auxiliar presidió el pasado domingo 5 de octubre la solemne misa en la Plaza del Cabildo

Las hermandad cerrará la efeméride con una misa de acción de gracias en mayo en la Catedral de Sevilla

El obispo auxiliar Ramón Valdivia presidió este domingo en Pilas la misa Pontifical del 375 aniversario
J.J.B.

Sevilla

La Hermandad del Rocío de Pilas realizará el próximo 24 de octubre su peregrinación al Santuario de la aldea almonteña, aunque el tradicional camino a pie nocturno anual será en esta ocasión extraordinario al llevar la carreta de bueyes recién ampliada y mejorada ... con el Simpecado con motivo de la celebración este año del 375 aniversario de la Estampa más Antigua que se conserva de la Virgen del Rocío y que preside su Simpecado.

