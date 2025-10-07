Pilas prepara su peregrinación extraordinaria tras el Pontifical del 375 aniversario de la estampa del Simpecado

La Hermandad del Rocío de Pilas realizará el próximo 24 de octubre su peregrinación al Santuario de la aldea almonteña, aunque el tradicional camino a pie nocturno anual será en esta ocasión extraordinario al llevar la carreta de bueyes recién ampliada y mejorada ... con el Simpecado con motivo de la celebración este año del 375 aniversario de la Estampa más Antigua que se conserva de la Virgen del Rocío y que preside su Simpecado.

Los rocieros pileños viven con intensidad estos días de preparativos para afrontar un camino que se iniciará sobre las cinco de la mañana y que culminará en el Santuario sobre las 20:00 horas del viernes 24 de octubre, prólogo de la misa del sábado y la posterior convivencia de hermanos en la casa de hermandad.

Previamente, la hermandad ha vivido intensamente cultos en honor a la Virgen tras celebra la pasada semana un triduo extraordinario y la Misa Pontifical el domingo 5 de octubre que fue presidida por el obispo auxiliar de Sevilla Ramón Valdivia en la que estuvo acompañado por el director espiritual Javier Criado y el vicario episcopal Antonio Jesús Salvago en una repleta plaza del Cabildo.

Aspecto de la Plaza del Cabildo durante el Pontifical Hermandad rocío pilas

La hermandad ha hecho público su agradecimiento a cuantos hicieron posible esa jornada, como el Ayuntamiento, la Hermandad Matriz y las filiales que acompañaron a la corporación, así como al grupo joven , diversos colaboradores particulares y a los hermanos mayores de Romería. Asimismo, ha destacado la aportación de la Filarmónica de Pilas, el coro de la hermandad; Cantares, que ha realizado el himno del Aniversario, la Coral Sta. María del Valle de Hinojos y al tamborilero oficial Grego Córdoba, por el acompañamiento musical en las celebraciones religiosas y a Canal Pilas y Libetel TV, que retransmitieron el Pontifical.