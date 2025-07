Qué es el alga asiática que está invadiendo las playas andaluzas y cómo afecta a los bañistas: «Es una catástrofe ambiental»

La presencia de algas en las playas andaluzas no es algo extraño, especialmente en verano. A algunos bañistas no les molesta, por lo que se lanzan al agua independientemente de que haya o no. Sin embargo, otros prefieren no meterse y sacrificar su baño si ven muchas algas acumuladas en la orilla o flotando cerca de la superficie.

Más allá de las algas comunes, algunas playas andaluzas han vuelto a verse afectadas, un verano más, por la Rugulopteryx okamurae, más conocida como alga asiática. Se trata de una especie invasora que se ha extendido rápidamente por el litoral español, especialmente el de Andalucía, y que está causando problemas a los visitantes que acuden a la playa durante las vacaciones estivales.

Qué es el alga asiática que está invadiendo las playas andaluzas

El alga asiática, una especie parda que puede alcanzar los 30 centímetros y que normalmente habita entre la superficie y los 30 metros de profundidad, no es autóctona del Mediterráneo. Su origen está en aguas del Pacífico norte, especialmente en zonas de China, Japón, Corea, Taiwán y Filipinas. Sin embargo, desde su primera detección en España en 2015, en la costa de Ceuta, ha ido extendiéndose rápidamente por buena parte del litoral andaluz.

Imagen de una playa andaluza llena de esta alga asiática EFE

Este verano, una vez más, su presencia se ha vuelto habitual en playas de Cádiz como La Caleta, donde el Ayuntamiento ha retirado más de 1.200 toneladas desde mayo. En este sentido, la Junta de Andalucía ha explicado acerca de su distribución que ya abarca también desde Cabo de Gata hasta Puerto Sherry, afectando especialmente a la zona de la Costa del Sol. Así las cosas, la expansión del alga asiática es tan rápida que los expertos ya no creen posible su erradicación sin intervención activa.

Cómo afecta a los bañistas

El impacto del alga asiática no se limita al medio ambiente, sino que también ha cambiado la experiencia de quienes acuden a la playa. Y es que la acumulación masiva de estas algas en la orilla y en el agua convierte el baño en algo incómodo e, incluso, desagradable. De ahí que muchos bañistas hayan mostrado su malestar por la situación, y no son pocos los que optan por evitar ciertas zonas cuando la presencia de algas es muy visible. Además, la llegada constante de nuevos restos, que se acumulan día tras día, afecta también a otras actividades turísticas como el buceo o la pesca recreativa. A esto se suma el impacto sobre el sector pesquero local y sobre la biodiversidad marina, que sufre las consecuencias de una especie invasora que altera los ecosistemas.

