La presidenta de Amama califica de «paripé» la comisión de seguimiento de los cribados

Ángela Claverol dice que sigue «sin ver resultados por ninguna parte» debido a la falta de resultados en las contrataciones

La Junta de Andalucía acaba este viernes las 2.317 pruebas del cribado de cáncer de mama con diagnóstico dudoso

Ángela Claverol, presidenta de Amama
Ángela Claverol, presidenta de Amama ABC

La presidenta de Amama, Ángela Claverol, ha calificado de «paripé» de la mesa de negociación y seguimiento gestionada por la Junta de Andalucía sobre el cribado de cáncer de mama debido a la «falta de resultados y de contrataciones» de profesionales sanitarios para ... atender a las mujeres afectadas por esta enfermedad en la comunidad autónoma.

