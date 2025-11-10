El paraje secreto en el que se casó Manuel Carrasco está escondido en esta playa de Cádiz: parece sacado de un cuento

El lugar elegido fue la finca 'El Cañuelo', un espacio con jardines y alojamiento que acoge desde bodas a retiros espirituales. La hacienda cuenta con unas vistas impresionantes a la playa de Bolonia y está formada por dos grandes jardines con distintas capacidades, en función del número de invitados.
El primero de ellos, con más de 5.000 metros cuadrados, está inspirado en el país japonés. A su vez, tiene capacidad para más de 350 asistentes y su precio fijo es de 16.500 euros para nueve horas. En caso de más invitados o más horas de prolongación, el precio irá subiendo 300 euros por hora y otros 20 euros por invitado adicional.
Dos jardines con vistas a la playa de Bolonia
La reserva del espacio, también incluye el alojamiento en el propio recinto durante una noche en la Stone House, con capacidad máxima para 6 personas y dos noches en Xingú, con capacidad máxima para 3 personas.
El segundo jardín cuenta con menos dimensiones y un monolito ancestral, y tiene una capacidad para 70 invitados. El coste de la reserva de este espacio es de 9.500 euros para celebraciones de nueve horas de duración. También, existe la posibilidad de alargar el evento por 300 euros más la hora.
Como en el caso anterior, el alojamiento está incluido en el precio del alquiler, más concretamente una noche de alojamiento en la Stone House, con capacidad máxima para 6 personas y dos noches de alojamiento en Xingú, con capacidad máxima para 3 personas.
Sin duda, esta finca es un enclave único para parejas que busquen un sitio único para darse el 'sí quiero', con vistas al océano Atlántico y al Estrecho de Gibraltar.
