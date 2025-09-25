Nuevo paso para hacer realidad la última presa de Sevilla: el Ministerio licita el proyecto de San Calixto

La presa de San Calixto en Córdoba está pendiente desde 2009 en aguas del río Genil, entre las localidades de Puente Genil y Écija. Sería un embalse entre los términos municipales de Herrera (Sevilla), Puente Genil y Santaella. El proyecto está planeado desde hace más de 20 años para regular el caudal del Genil y evitar inundaciones en Écija y Palma del Río.

El propósito para su construcción estaba incluido en el plan hidrológico del Guadalquivir de 2015-2021, como medida de protección frente a inundaciones del municipio astigitano, con la idea de invertir en él cuatro millones de euros hasta el año 2027, en concepto de redacción del mismo, trabajos previos necesarios y el inicio de las obras una vez contratadas las mismas.

En este sentido, este miércoles el Ministerio de Transición Ecológica mediante la Dirección General de Agua ha licitado formalmente el proyecto, que cuenta con un plazo de ejecución de 18 meses por parte de la empresa beneficiaria. Una vez esto se procederá al proceso de licitación de las obras.

Es preciso la actualización del proyecto primitivo debido al largo tiempo transcurrido desde su elaboración, aunque los aspectos esenciales del ya redactado, tales como la ubicación, tipología, criterios de diseño, y cotas de embalse, se consideran inicialmente válidos, son numerosos los elementos que deben ser revisados y en su caso actualizados o modificados. El valor estimado del contrato es de más de 700.000 euros.