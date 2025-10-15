Suscríbete a
ABC Premium

ERRORES EN LOS DIAGNÓSTICOS

Moreno: «No hemos conseguido reconstruir la sanidad en Andalucía; nos falta un empujón»

Le encomienda al nuevo consejero, Antonio Sanz, que convoque un comité de expertos para fijar un nuevo modelo de gestión

Antonio Sanz anuncia un debate sobre sanidad en el próximo pleno del Parlamento andaluz

Sanz jura su nuevo cargo en presencia de Moreno
Sanz jura su nuevo cargo en presencia de Moreno Manuel olmedo
Rafael Aguilar

Rafael Aguilar

Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

«No hemos conseguido reconstruir la sanidad en Andalucía como hubiésemos querido, a pesar de que hemos hecho un esfuerzo que nadie puede negar: nos falta un empujón». El presidente de la Junta de Andalucía Juanma Moreno, ha lanzado un mensaje de autocrítica ... este miércoles por la tarde en el extenso discurso con el que ha cerrado la toma de posesión del consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, y de Carolina España como responsable de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Diálogo social y Simplificación administrativa.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app