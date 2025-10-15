Moreno: «No hemos conseguido reconstruir la sanidad en Andalucía; nos falta un empujón»

«No hemos conseguido reconstruir la sanidad en Andalucía como hubiésemos querido, a pesar de que hemos hecho un esfuerzo que nadie puede negar: nos falta un empujón». El presidente de la Junta de Andalucía Juanma Moreno, ha lanzado un mensaje de autocrítica ... este miércoles por la tarde en el extenso discurso con el que ha cerrado la toma de posesión del consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, y de Carolina España como responsable de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Diálogo social y Simplificación administrativa.

Se trata del rediseño del Gobierno andaluz motivado por la crisis del cribado de mama, que también incluye que el titular de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, asuma las de digitalización e incorpore a su área la Agencia Digital de Andalucía (ADA).

Moreno se ha dirigido a las autoridades presentes en el Salón de los Espejos del Palacio de San Telmo -entre ellas el presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre, y todos los consejeros de Gobierno- con gesto grave.

«El sistema de salud andaluz es de los mejores de España, pero tiene fallos, como triste y desgraciadamente hemos comprobado estos días: pero nosotros damos la cara, vamos de frente siempre y aprendemos de los errores», ha subrayado, para reconocer que el modelo sanitario está caduco en no pocas cuestiones.

«Hay estructuras que vienen de los años ochenta [del siglo pasado], y la sociedad ha cambiado mucho desde entonces», ha agregado, para a continuación encomendarle a Antonio Sanz que convoque cuanto antes «un comité de expertos no sólo andaluces, sino de toda España, para que nos ayuden a fijar el nuevo modelo de gestión, que ha de poner al paciente en el centro».

Juanma Moreno ha agradecido la «generosidad» de Sanz al aceptar el nuevo cargo, que es «un enorme desafío» y para el que le ha pedido que «escuche siempre» y que aplique «toneladas de diálogo».

«Te pido, Antonio, que seas un revulsivo para la sanidad andaluza», ha señalado el presidente, quien ha destacado las cualidades del nuevo consejero del ramo, como su «capacidad de diálogo y su experiencia de gestión».

En su discurso, ha criticado a quienes ven una privatización de la sanidad andaluza cuando la realidad es que «invertimos más que nunca: en el próximo presupuesto llegaremos a los 16.000 millones de euros, 753 más que en este ejercicio, lo que supone un presupuesto superior al global de siete comunidades autónomas españolas»