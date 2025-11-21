Marlaska responde a la consejera Loles López y pide una cita para arreglar el error del VioGén2

La pasada semana, ABC informó del error informático de la nueva aplicación del VioGén2, que tras la migración de datos del pasado año dejaba ocultos los datos de contacto (teléfonos) de las víctimas de violencia machista, por lo que la Junta no podía ofrecerles ... sus servicios de atención.

La consejera Loles López lo denunció en sede parlamentaria y el Grupo Popular presentó una PNL (Proposición No de Ley) para garantizar el acceso a estas usuarias por parte de las profesionales de la unidad.

En cambio, tanto el delegado del Gobierno, Pedro Fernández, como la ministra de Igualdad, Ana Redondo, lo siguen negando, a pesar de las actas que enseñó la propia consejera sobre este fallo.

VioGén2: error al descubierto

En la Junta están convencidos de que trazan la misma estrategia que con las pulseras telemáticas antimaltrato: primero lo niegan, luego lo reconocen en privado y finalmente lamentan «el ruido», pero no la incidencia.

Un ejemplo de ello es que, tras la publicación de la noticia, el ministro de Interior Fernando Grande-Marlaska respondió a la carta de la consejera. Marlaska ha dado instrucción al secretario de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad para tener una cita con Loles López y escuchar su demanda para solucionar el problema.

La idea del Ejecutivo andaluz es agilizar los movimientos para solventar este conflicto y poder ayudar a algunas usuarias del programa VioGén2 que han quedado en el limbo, a escasas fechas de la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia sobre la Mujer.