Violencia machista

Marlaska responde a la consejera Loles López y pide una cita para arreglar el error del VioGén2

El delegado del Gobierno y la ministra de Igualdad han negado el fallo, pero el titular de Interior se ha interesado por la situación y habrá reunión con la Junta

José María Aguilera

José María Aguilera

La pasada semana, ABC informó del error informático de la nueva aplicación del VioGén2, que tras la migración de datos del pasado año dejaba ocultos los datos de contacto (teléfonos) de las víctimas de violencia machista, por lo que la Junta no podía ofrecerles ... sus servicios de atención.

