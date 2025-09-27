María Jesús Montero al PP: «Está alimentando a la bestia de Vox y se los va a comer»

«El PP está alimentando a la bestia de Vox y si siguen alimentándola se come todo lo que se ponga por delante, incluido el PP«. Lo ha dicho la vicepresidenta del Gobierno y candidata a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero que parece haber iniciado ya la precampaña para las elecciones andaluzas aunque siga sin haber fecha para estas.

Ha sido en el acto público de turno, el que suele organizar el PSOE cada fin de semana para su candidata. Este sábado tocaba en Maracena. Y allí la socialista sevillana, en tono mitinero, ha asegurado que el PP ha decidido hacer de la inmigración «el eje de su campaña« y luego ha insistido en que el PP no se diferencia de la ultraderecha. «Se viste como Vox, habla como Vox y cuenta las mismas cosas que Vox», ha recalcado insistiendo en que «las copias son siempre peores que el original».

La reflexión de Montero ha alertado de la asociación entre "la palabra inmigración y la palabra delincuencia", de manera que se procede a "representar a los inmigrantes como una amenaza", mientras ha insistido en que son "aquellos que cuidan de nuestros padres, nuestros hijos", además de que en el mercado de trabajo "acuden donde no hay mano de obra nacional".

Pero Montero, cuyo discurso se ha prolongado por espacio de casi una hora, ha tildado las rebajas fiscales puestas en marcha por Juanma Moreno de «populistas» que «no sirven para que nadie ahorre», sino para «disimular» que cada vez que el popular toca los impuestos «se los baja a los ricos a costa de la sanidad o la educación». En esta línea la socialista ha acusado al presidente andaluz de «perdonar» los impuestos «a los que heredan y a los que tienen alto patrimonio».

En cuanto a las declaraciones de Turull, a Montero también le han servido para atacar al presidente de la Junta que, a su juicio, está fomentando el enfrentamiento entre territorios para «arañar un puñado de votos». «Uno defiende lo que cree sin necesidad de atacar al resto de territorios», ha dicho la ministra de Hacienda que ha vuelto a sacar a relucir el tema de la quita de la deuda.

Un tema en el que, a su juicio, «se le han visto las costuras» a Moreno por no aceptar los 19.000 millones que proponía el Gobierno y que, según su discurso, «beneficia a Andalucía». En ese punto, Montero ha sido optimista (pese a lo que dicen las encuestas) al anunciar que será ella la que firme la cesión de la quita de la deuda cuando sea la próxima presidenta de la Junta de Andalucía.

El discurso de Gaza y el genocidio, que se ha convertido en el tema principal para los socialistas en Andalucía, también ha estado presente en Maracena porque Andalucía «no puede permanecer indiferente» al sufrimiento. Y le ha servido para arremeter contra el presidente de la Junta de Andalucía calificando de «hipocresía» su reconocimiento en el Parlamento de la palabra genocidio e insistiendo en que no consiguen que el PP tenga «una posición clara» a nivel nacional sobre el conflicto. Frente a ello Montero ha calificado a Pedro Sánchez como «el faro de la social democracia en el mundo».

Las frases

El mitin de Montero en Maracena ha sido un repaso por los lugares comunes y una repetición del mensaje habitual de los socialistas. Ataques a la sanidad pública, la educación, la universidad y acusaciones de privatización mientras presumía de feminismo.

Una batería de frases que no se mueven un milímetro del discurso de siempre: «Los socialistas andaluces hemos construido Andalucía», «Andalucía es la peor comunidad autónoma en listas de espera», «La derecha es alérgica al feminismo», «Los socialistas no vamos a permitir que el ascensor social se quede parado en la primera planta porque el futuro de la democracia es la educación pública«, »las únicas viviendas públicas las ha construido el Gobierno de España y algunos ayuntamientos.

Y no podían faltar las víctimas del franquismo de las que no se ha olvidado. También han salido a relucir en el acto del PSOE en Maracena. Los socialistas andaluces también han entrado en modo precampaña.