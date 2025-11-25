Suscríbete a
Manifestaciones y concentraciones contra la violencia machista en Andalucía: todos los horarios y ubicaciones

Todas las provincias se vuelcan, un año más, con motivo del 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres

El Gobierno admite la necesidad de proteger más a víctimas de violencia machista como la del crimen de Sevilla Este

Manifestación del 25N en Sevilla en 2024
Manifestación del 25N en Sevilla en 2024 víctor rodríguez
María José Lora

Con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, este martes tendrá lugar más de una decena de marchas y concentraciones repartidas por toda Andalucía. En concreto, habrá dos en Sevilla, Jaén y Almería; y una unitaria en ... las provincias de Málaga, Huelva, Granada, Córdoba y Jaén.

