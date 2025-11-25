El Gobierno admite la necesidad de proteger más a víctimas de violencia machista como la del crimen de Sevilla Este

«El análisis de los casos más graves, casos de alta complejidad, ha evidenciado la necesidad de una intervención específica para asegurar una protección más efectiva de las víctimas» de violencia de género, con medidas ya en marcha para ello como el «protocolo cero» para ... mujeres en posible situación de desprotección que no formulen denuncia.

Es una de las claves que figura en una respuesta del Gobierno central a una pregunta del Grupo de Sumar en el Congreso de los Diputados, sobre el crimen machista cometido el pasado 28 de septiembre en la calle Tigris de Sevilla Este, donde David G. V., de 21 años y nacionalidad colombiana, degolló a su pareja, Katherine Y.A., de origen colombiano pero nacionalidad española, después de que en 2024 ya intentase estrangularla, si bien la víctima no formuló denuncia y la causa judicial por aquellos hechos acabó archivada, aunque ella sí fue incluida en el sistema Viogén de seguimiento de casos de violencia de género.

Al detalle, la diputada nacional de Sumar por Sevilla en el Congreso Engracia Rivera había preguntado al Gobierno por el asesinato de la joven Katherine, que tenía 28 años y trabajaba como camarera en un bar de Sevilla Este, en el portal del bloque del número 2 de la calle Tigris; a manos de su novio, Julián David, de 21 años y actualmente en prisión provisional sin fianza por presuntos delitos de asesinato, lesiones y contra la intimidad, tras acogerse a su derecho constitucional a no declarar.

Y es que después del crimen, trascendía que en 2024, el mencionado varón ya había intentado estrangular a Katherine en el municipio gaditano de El Puerto de Santa María.

Aquellos hechos ocurridos en la localidad gaditana fueron objeto de instrucción por parte del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Sevilla al ser la capital andaluza el lugar de residencia de la víctima; pero la causa no fue a más al no formular Katherine denuncia por este caso. Este procedimiento judicial fue además el motivo por el que quedó suspendido el expediente de expulsión de Julián David del territorio nacional.

No obstante, por aquellos hechos, la joven sí figuraba en el sistema VioGén de seguimiento de casos de violencia de género, si bien tras no consumar la denuncia, no contaba con medidas judiciales de protección.

Ante ello, Sumar preguntaba al Congreso aspectos como el nivel de riesgo asignado a Katherine Y.A. en el Sistema Viogén o los protocolos y medidas de acompañamiento a las mujeres que «no realizan denuncia formal, pero existen claros indicios de riesgo elevado».

La respuesta del Gobierno, sellada el pasado 6 de noviembre y recogida por este periódico, es prolija y se extiende en tres páginas, explicando que «los niveles de riesgo de las víctimas vinculadas a casos con un desenlace de esta naturaleza precisan de una respuesta más aclaratoria que numérica, ya que la gestión del riesgo que realizan los agentes desde el Sistema VioGén es más compleja de lo que podría parecer debido a múltiples factores».

Los casos más complejos

Y es que «en algunos casos, los más complejos, pueden mezclar acciones de gestión debido a que un agresor puede tener varias víctimas y una víctima varios agresores, algo que tiene su impacto en las valoraciones».

«En aquellos casos en los que la víctima se encuentre en situación de posible desprotección y manifieste su negativa a denunciar, se activa el Protocolo Cero, que contempla medidas preventivas para recoger la información de forma adecuada y minimizar el riesgo de futuras agresiones. Con la información recogida se realizará la Valoración Policial del Riesgo y, en función del resultado, se adoptarán las medidas de protección pertinentes», detalla el Gobierno en su respuesta, agregando que con la Instrucción 4/219 han sido incorporadas «respuestas a nuevas realidades, tales como las mujeres en especial desprotección (Protocolo Cero), agresores plurivictimizadores persistentes y la gestión de casos resistentes o complejos en la protección policial, perfeccionando de esta forma el Sistema VioGén».

«El nuevo Protocolo para la Valoración y gestión policial del nivel de riesgo de violencia de género y seguimiento de los casos a través del sistema VioGén 2 conlleva mejoras en la atención y protección personalizada a las víctimas, a fin de que se aporten pautas y recomendaciones para proteger su integridad emocional y psicológica», sostiene el Gobierno.

«El análisis de los casos más graves, casos de alta complejidad, ha evidenciado la necesidad de una intervención específica para asegurar una protección más efectiva de las víctimas. Por este motivo, se desarrolla una conceptualización clara y detallada, así como una correcta definición de las medidas que los agentes deben implementar, teniendo en cuenta que es posible que varios de estos factores concurran simultáneamente durante las diferentes fases del proceso de seguimiento de un caso», indica el Gobierno en su respuesta a Sumar.

Entre esos factores, según figura en la respuesta gubernamental, destacan los casos de «especial relevancia, los menores en situación de riesgo, los agresores persistentes o los casos resistentes y víctimas especialmente vulnerables».

«El protocolo, a través del Sistema VioGén 2, establece un marco operativo integral que orienta y regula la actuación policial en la evaluación y gestión del riesgo en casos de violencia de género, buscando mejorar la eficacia de la intervención, la protección de las víctimas y la coordinación interinstitucional, adaptándose a los desafíos actuales en este ámbito», defiende el Gobierno, sobre este tipo de «casos complejos«.