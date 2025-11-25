Suscríbete a
ABC Premium
Última hora
El Gobierno propone a Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado

El Gobierno admite la necesidad de proteger más a víctimas de violencia machista como la del crimen de Sevilla Este

Señala los casos de «alta complejidad» y defiende la incorporación de «respuestas a nuevas realidades como el »protocolo cero» para mujeres que no denuncian pese a su posible desprotección

Un juzgado archivó una causa de malos tratos contra el detenido por el crimen de Sevilla Este porque la víctima no denunció

Ordenan prisión sin fianza para el detenido del crimen machista de Sevilla Este una vez reciba el alta en el hospital»

Gotas de sangre en la escena del crimen de Sevilla Este
Gotas de sangre en la escena del crimen de Sevilla Este JUAN fLORES mULERO
Fernando Barroso Vargas

Fernando Barroso Vargas

Esta funcionalidad es sólo para registrados

«El análisis de los casos más graves, casos de alta complejidad, ha evidenciado la necesidad de una intervención específica para asegurar una protección más efectiva de las víctimas» de violencia de género, con medidas ya en marcha para ello como el «protocolo cero» para ... mujeres en posible situación de desprotección que no formulen denuncia.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app