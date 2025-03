Testigos del asesinato en Málaga: «Abrió el portal al 061 y se desplomó, tenía una puñalada en el pecho»

En la calle Marín García de Málaga, el lunes sobre las 21.15 horas, los músicos callejeros animaban las terrazas, donde los clientes estaban sentados cenando, a pesar de estar a pocos metros y ajenos a la tragedia que se estaba viviendo en el edificio del número 5. « Abrió el portal a un miembro del 061 y se desplomó , tenía una puñalada en el centro del pecho» , señala un testigo del asesinato de un joven de 22 años en esta estrecha calle del centro de Málaga.

En las paredes de las escalera aún hay salpicaduras de sangre, mientras los propietarios del piso dónde fue detenido el presunto asesino cambian la puerta reventada por la Policía Nacional para poder entrar a efectuar el arresto. «No he dormido en toda la noche», decían los vecinos que presenciaron la muerte del joven en uno de los recodos de la calle. «Desde aquí no se ve. Vimos a la Policía, pero nadie nos dijo nada» , aseguraba uno de los camareros de uno de los bares con terraza de está callejuela, que va a desembocar en Calle Larios.

«Cuando murió, la vida siguió igual. Nadie se dio cuenta. Me fui para que me diera el aire y la gente seguía en la terrazas como si nada. Con una persona muerta a pocos metros», señala otro vecino, que ofrece el relato más completo. Según este testigo, la pelea o lo que pasara, ocurrió el séptimo piso de este edificio. « Los policías decían que había bajado dos pisos por la escalera y luego en el ascensor» , afirma.

La casualidad quiso que los dos primeros sanitarios que llegaron al edificio subieran hasta el séptimo piso por uno de los dos ascensores, mientras que el herido bajaba por el otro. El joven iba a la puerta. Quería pedir ayuda en la calle bañado en sangre, sobre todo por el orificio que tenía en el pecho. «La camiseta estaba ensangrentada» , reseña un testigo.

Así es como abrió la puerta a otro miembro del 061 que iba más rezagado. «Empezó ese sanitario a hacerle la reanimación cardiovascular. Luego bajaron los otros dos. Estuvieron unos 30 minutos intentando reanimarlo , pero no pudieron», asevera el testigo, que recuerda cómo llegó otro equipo de emergencias para tratar de salvarle la vida, pero era tarde.

Los testigos dicen que la Policía Nacional rompió la puerta con un extintor J.J.M.

El joven sin vida yacía en el portal, sobre la rampa de minusválidos, mientras la Unidad de Intervención de la Policía Nacional (UIP) derribaba la puerta del piso golpeándolo con un extintor . «Había un hombre que decía que él vivía en el séptimo», explica otra testigo de lo ocurrido en este bloque. En aquel piso atrincherado estaba un varón de 32 años, que ha sido detenido como el presunto responsable de la muerte.

«El piso está revuelto todo. Vamos a cambiar la puerta e iremos a Comisaría, como nos han dicho», aseveran los propietarios, quienes aseguran que no conocían ni al fallecido ni al detenido y que el piso estaba alquilado a una sola persona. «La descripción del detenido coincide con la persona que tenía alquilado el piso, pero no lo conocemos. Estaba por una inmobiliaria», aseguran los propietarios, que matizan que era «un buen inquilino» y que no saben si tenía subarrendada una de las dos habitaciones de esta vivienda de 85 metros cuadrados.

Con el joven tapado con un sábana blanca manchada de sangre y el supuesto autor detenido, llegaron los padres del finado. «La madre repetía que era un buen estudiante y señalaba a una persona que lo había maleado» , afirma otro testigo, quien dice que los progenitores del fallecido llegaron casi dos horas después de que el joven se desplomara delante de uno de los sanitarios del 061.

Noticias relacionadas Muere apuñalado un joven de 22 años en el portal de un edificio del centro de Málaga