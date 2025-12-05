Suscríbete a
Un terremoto de magnitud 4,2 frente a Fuengirola se deja sentir en tres provincias andaluzas sin causar daños

POLÍTICA

El PSOE suspende de militancia al secretario general de Torremolinos y le abre expediente disciplinario

La Comisión Ejecutiva Federal le acusa de falta muy grave por supuesta «mala conducta cívica o ética»

La edil de Torremolinos denunció también a su secretario general por «violencia de género psicológica y coactiva»

Antonio Navarro, secretario general del PSOE de Torremolinos
Antonio Navarro, secretario general del PSOE de Torremolinos ABC

S. A.

Sevilla

El PSOE ha acordado abrir expediente disciplinario a Antonio Navarro, secretario general de los socialistas de Torremolinos (Málaga), al que suspende cautelarmente de militancia tras la denuncia de una militante de dicha localidad por supuesto acoso sexual presentada ante el propio ... partido y ante la Fiscalía de Violencia sobre la Mujer, que ha abierto diligencias preprocesales.

