El peaje de la Costa del Sol, el negocio que resistió al gran apagón

Se paró España, pero no el peaje de la Costa del Sol. No había luz, pero siguieron cobrando a pleno rendimiento. Así lo reprochó el diputado del PP por Málaga, Elías Bendodo, en la Comisión de Transportes del Congreso este martes. El 28 de ... abril se cayó el sistema eléctrico español. No había luz en todo el país. Todo dejó de funcionar. Semáforos apagados, los trenes pararon, los aeropuertos tuvieron que tirar de generadores para evitar accidentes, al igual que los hospitales. Toda España entró en emergencia durante horas por la falta de electricidad, excepto en el peaje de la Costa del Sol.

Durante la presentación de la proposición no de ley en el Congreso de los Diputados para pedir infraestructuras para mejorar la movilidad en el arco mediterráneo andaluz, Bendodo afeó al Ministerio de Transportes que que «lo único que funcionaba durante el gran apagón, para indignación de los conductores, era el peaje». En uno de los peajes más caros de España, se siguió cobrando pese a que estaba declarada la Emergencia nacional. En Andalucía en concreto se llegó a pedir el nivel de 3 de emergencia, lo que hizo que la situación estuviera contralada por el Gobierno, que suspendió la actividad docente al día siguiente, cuando ya había luz, pero se olvidó de levantar las barreras de los únicos peajes que conserva en toda la Comunidad Autónoma. El negocio siguió dando réditos. La autopista de la Costa del Sol tiene 105 kilómetros. En realidad son menos, ya que se accede en Benalmádena, a 25 kilómetros de Málaga y hay tramos en Marbella sin cerrar que conectan la A-7. Noticias relacionadas Nuevo agravio del Gobierno a Andalucía con los peajes: Un millón para bonificar la Costa del Sol y 81 millones para Galicia J. J. Madueño

El PP pide liberar los peajes de Málaga a Algeciras para trabajadores y estudiantes J. J. Madueño Aún así, pasar por los tres puntos de peaje entre Calahonda en Mijas y Casares, antes de salir para Sotogrande (San Roque) cuesta 18,8 euros. Sin contar los 6,30 euros que se pagan en temporada alta en Las Pedrizas en la conexión con la A-45, que llega desde Granada y Sevilla. Unos desembolsos para los que Bendodo pidió una bonificación «urgentemente», más allá del millón de euros que anunció el Gobierno en la última reunión sobre movilidad, que se traduce en solo ocho céntimos por coche de los 20.000 que van diariamente por esta vía, la mayoría estudiantes o trabajadores empleados a lo largo de toda la costa andaluza. Unas bonificaciones que se piden en base a la rentabilidad que arroja esta carretera solo en impuestos. Según un estudio encargado por el PP, desde la puesta en funcionamiento en 1999, la autopista ha arrojado unos ingresos acumulados de 1.300 millones de euros. En este sentido, dicho estudio reveló que se ha producido un beneficio de explotación para la empresa de 985 millones, lo que suma un beneficio neto para esa compañía de 355 millones de euros. Número que fueron suculentos para el Gobierno. En concepto de impuestos ligados a esta actividad fueron 384 millones de euros. El desglose fue 234 millones de euros en concepto de IVA y 150 más en concepto de impuestos de sociedades. Lo que se traduce en unos 30 millones al año, que Bendodo pidió revertir en bonificaciones para los usuarios de estas vías.

