El Gobierno ingresa más por la autopista de la Costa del Sol que la propia concesionaria de la carretera

La autopista de la Costa del Sol tiene 105 kilómetros, divididos en dos tramos con tres peajes. Cruzarlos todos supone en temporada algo desembolsar 18,8 euros. Si además hay que pasar por el de Las Pedrizas en la A-45 hay que pagar ... otros seis euros más. Un volumen de tráfico de 20.000 vehículos al día es lo que tiene las carreteras de la Costa del Sol, con un incremento que llega a ser de casi el 200% algunos años de turismo boyante.

Eso en una zona que pretender ganar 300.000 habitantes en la próxima década y que desde Salobreña a Algeciras aglutina, según datos de la Junta de Andalucía, a cuatro millones de personas estimadas entre cesados y población flotante. El colapso está servido y no es por falta de recurso. El Gobierno ingresa vía impuestos casi 30 millones al año, pero no los revierte. Solo ha prometido un millón y eso son ocho céntimos por coche en un litoral que no para de sumar habitantes y tráfico cada años.

Un estudio de un consultor independiente, encargado por el PP de Málaga, pone cifras al negocio de las autopistas en la Costa del Sol, sobre todo a los ingentes ingresos que tiene el Gobierno cada año por estos peajes, que son los últimos que quedan en Andalucía. La presidenta provincial del PP de Málaga, Patricia Navarro, precisó que dicho documento está elaborado «con datos objetivos publicados en las propias páginas del Gobierno». Así, afirma que desde su puesta en funcionamiento en 1999 la autopista ha arrojado unos ingresos acumulados de 1.300 millones de euros.

En este sentido, Navarro aseveró que ha tenido un beneficio de explotación para la empresa de 985 millones, lo que suma un beneficio neto para esa compañía de 355 millones de euros. «Lo que más nos interesa o lo que más sonroja, por lo que de público tiene este impacto económico, es precisamente lo que ha ingresado el Estado desde 1999 en concepto de impuestos, que ha sido un total de 384 millones de euros, 234 millones de euros en concepto de IVA y 150 más en concepto de impuestos de sociedades», detalló.

De este modo, Navarro reprocha que el Gobierno haya ganado más dinero que la propia empresa con los peajes de la Costa del Sol. Y sacó los datos. Sólo en 2023 el Ejecutivo de Pedro Sánchez recaudó 30 millones de euros de la autopista AP-7. Se estima que en 2024 y 2025 las recaudaciones sean superiores por las subidas de impuestos estatales.

«Y lo que nos ha ofrecido ha sido un millón de euros para bonificar hasta ocho céntimos el viaje y todavía no lo ha puesto en marcha», sentenció Navarro, que recordó que en la última reunión de movilidad el Gobierno prometió las bonificaciones, pero que no están en marcha. De ese dinero prometido, aunque escaso para los populares, no ha llegado todavía ni un solo céntimo.

Por eso, El PP de Málaga considera que con los datos del informe «la conclusión a la que llega cualquiera es que la situación es una auténtica vergüenza». La inversión inicial de la sociedad fue de poco más de 732 millones de euros, donde el Estado interviene con 100 millones en concepto de préstamo. «Ha sido más que rentable y sigue siéndolo, ya no solo para la empresa adjudicataria, sino sobre todo para el Ministerio de Fomento y para el Gobierno de España», insistió Navarro.

«Cuando nosotros pedimos la eliminación del peaje o la bonificación, como se está haciendo en otros territorios, siempre es sin perjuicio de esos derechos adquiridos por parte de la empresa adjudicataria», apostilló Navarro, que defiende que las empresas ganen dinero, pero afea al Gobierno que no amortigüe o compense el coste para los viajeros, ya que es la vía que articula el arco Mediterráneo andaluz por la costa y tiene a cuatro millones de personas atascadas en los tramos.

Agravio a Málaga y Andalucía

En este sentido, el PP considera que el Gobierno «debería tener más sensibilidad y empatía» y ver en la liberalización de este peaje «una manera de darle oxígeno a los problemas de colapso y de atascos». Además, exige que se compense el «agravio» a Málaga y a Andalucía con otros territorios, recordando los 84 millones de euros destinados por el Gobierno para bonificar la AP-9 gallega, los más de 15 millones para la AP-66 entre Oviedo y León, los 7,6 millones para la AP-53 también en Galicia, así como la extensión de la gratuidad durante un año en la AP-7 a su paso por Alicante.

En temporada de verano, es la segunda concesionaria más cara de España no bonificada, sólo por detrás de Castellana, que vence en los próximos cuatro años. En ese momento se espera que se convierta en la autopista más cara por kilómetros de toda España.

Es la segunda autopista con mayor tráfico de toda España, sólo por detrás de la AP-9 que ha sido bonificada en 2025. Tiene el mayor margen de beneficio de explotación de España (83%) y además es la tercera mayor en beneficio de explotación por kilómetros, la segunda es el otro tramo de Málaga en Las Pedrizas, entre las que no están bonificadas.

«Esto es una nueva demostración de que el Gobierno de Pedro Sánchez solo está en Málaga para pegarnos el sablazo, para recaudar y no para invertir y ayudar a generar oportunidades de futuro», apuntó Patricia Navarro.