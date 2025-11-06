Nuevo tiroteo en Marbella: un hombre resulta herido de bala en la pierna

La Policía Nacional ha abierto una nueva investigación tras un tiroteo ocurrido en Marbella (Málaga) esta pasada madrugada del jueves 6 de noviembre. Los hechos se han saldado con un hombre herido por arma de fuego en la pierna, según han ... confirmado fuentes policiales. Una patrulla localizó a la víctima pasada la medianoche en un vehículo, donde se encontraba acompañado de otro individuo, en una urbanización de la localidad marbellí.

Tras comprobar la gravedad de la lesión, los agentes requirieron la asistencia de los servicios sanitarios. Los facultativos atendieron al herido y lo evacuaron al Hospital Costa del Sol. Según las mismas fuentes, no se teme por su vida.

La Policía Nacional mantiene abierta una línea de trabajo para esclarecer las circunstancias del ataque y tratar de localizar a los presuntos responsables. Por el momento, no constan detenciones.

Tres sucesos violentos en 24 horas

Este nuevo tiroteo eleva la tensión en la Costa del Sol, que esta misma semana ha registrado el hallazgo de dos cuerpos sin vida en circunstancias que investiga la Guardia Civil. El primer caso se destapó la tarde del domingo 2 de noviembre en Alpandeire, cuando un pastor dio la voz de alarma. El hombre se topó con el finado en un carril de tierra próximo a la A-369 (Ronda-Gaucín) y aseguró que el cadáver no estaba allí cuando hizo el camino de ida.

En el caso de Alpandeire, la Guardia Civil activó el protocolo judicial después de que un pastor hallara el cuerpo la tarde del domingo 2 de noviembre. Los forenses han confirmado que la víctima presentaba diversos traumatismos. Fuentes municipales apuntaron a que el fallecido no era vecino de la localidad, lo que refuerza la hipótesis de que el cuerpo fue trasladado hasta allí para abandonarlo.

Paralelamente, el Instituto Armado abrió otra investigación al día siguiente en Marbella. Varios testigos presenciales en Puerto Banús relataron cómo los tripulantes de una lancha semirrígida, de características similares a las usadas para el narcotráfico, arrojaron al muelle a un hombre malherido, el cual falleció minutos más tarde. Acto seguido, la embarcación se alejó a gran velocidad mar adentro.

Las tres investigaciones, dos de ellas por muertes violentas y una por un tiroteo, se desarrollan de forma paralela. Fuentes cercanas a los casos no descartan que detrás de esta escalada de violencia pueda haber un posible ajuste de cuentas entre bandas criminales, en un contexto de creciente preocupación por la seguridad en la Costa del Sol.