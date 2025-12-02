Muere un hombre en una colisión entre una furgoneta y un camión en Casarabonela

Un hombre de 54 años perdió la vida en la madrugada de este martes en un accidente de tráfico registrado en la A-357, a la altura del kilómetro 36, en el municipio malagueño de Casarabonela.

El siniestro, según ha informado el servicio de ... Emergencias 112 Andalucía, se produjo sobre las 06.08 horas, cuando una furgoneta y un camión colisionaron por causas que aún se investigan.

Hasta el lugar del accidente se desplazaron de inmediato efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga, que trabajaron para liberar al hombre que había quedado atrapado en el interior del vehículo. También intervinieron agentes de la Guardia Civil y los servicios sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, que solo pudieron confirmar el fallecimiento de la víctima. La Guardia Civil mantiene abiertas las diligencias para esclarecer las circunstancias del choque.

