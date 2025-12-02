Suscríbete a
ABC Premium

Muere un hombre en una colisión entre una furgoneta y un camión en Casarabonela

La víctima, de 54 años, quedó atrapada en su vehículo tras la colisión y los servicios de emergencia no pudieron salvar su vida

Investigan la muerte de un hombre tras precipitarse desde un edificio en Matalascañas

La Guardia Civil mantiene abiertas las diligencias para esclarecer las circunstancias del choque
La Guardia Civil mantiene abiertas las diligencias para esclarecer las circunstancias del choque abc
Álvaro Gayán Queralt

Álvaro Gayán Queralt

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Un hombre de 54 años perdió la vida en la madrugada de este martes en un accidente de tráfico registrado en la A-357, a la altura del kilómetro 36, en el municipio malagueño de Casarabonela.

El siniestro, según ha informado el servicio de ... Emergencias 112 Andalucía, se produjo sobre las 06.08 horas, cuando una furgoneta y un camión colisionaron por causas que aún se investigan.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app