Monseñor Satué toma posesión como obispo de Málaga: «Estamos llamados a vivir en humildad»

El nuevo obispo de Málaga ha sido proclamado en la Catedral de la Encarnación con un mensaje de humildad, coherencia y misionero

Jesús Catalá cierra 17 años de pontificado: «Hay cambio de timonel, pero el timonel de la Iglesia es Cristo»

Aclamación de José Antonio Satué como obispo de Málaga
J. J. Madueño

Málaga

Monseñor Satué llegó feliz y con bromas este sábado al Palacio Episcopal antes de su toma de posesión como obispo de Málaga. Su predecesor, monseñor Catalá, jovial deseaba buen trabajo a la prensa antes de iniciar el ceremonial. La alegría por el nuevo pastor era ... evidente. Apretaba el calor, pese a la sombra de la fachada principal de la Catedral, se extrañaban los turistas y esperaba el cabildo. Eran los momentos previos a un día grande en la Diócesis.

