Málaga se harta de esperar al Gobierno para el auditorio y suplirá sus 45 millones con préstamos

El alcalde Francisco De la Torre anuncia una gran operación de crédito para licitar las obras en 2026 ante la inacción del Ministerio de Cultura

Málaga busca mecenas para pagar 110 millones del mayor auditorio del Mediterráneo andaluz

Reconstrucción de la sala principal del futuro Auditorio de Málaga
Reconstrucción de la sala principal del futuro Auditorio de Málaga
Alejandro Trujillo

Málaga

Málaga ha decidido no esperar más. Tras años de reclamaciones desatendidas y silencios administrativos desde Madrid, el Ayuntamiento de la capital ha optado por una maniobra financiera para desbloquear su gran proyecto cultural pendiente: el Auditorio de la Música.

El alcalde, Francisco ... de la Torre, confirmó que el Consistorio asumirá los 45 millones de euros que el Gobierno central se niega a aportar, recurriendo a una importante operación de crédito que permitirá licitar las obras en 2026 e iniciar los trabajos antes de que finalice el actual mandato.

