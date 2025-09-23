Suscríbete a
La Junta de Andalucía pisa el 'acelerador' de leyes en la recta final de la legislatura

En las próximas semanas se tramitarán varias normas por la vía de urgencia para que puedan aprobarse antes de la convocatoria electoral

En los siete plenos que quedan hasta Navidad habrá leyes prácticamente en todos; Esta semana se debate la de los agentes de medio ambiente

Arranca el último curso político en Andalucía marcado por la tensión y la cercanía electoral

Una imagen del consejero Antonio Sanz en el Parlamento
Una imagen del consejero Antonio Sanz en el Parlamento Juan Flores
Mercedes Benítez

El Gobierno andaluz parece haber pisado el acelerador en materia legislativa. La inminencia electoral se hace patente a medida que pasan las semanas. Porque aunque el presidente de la Junta, Juanma Moreno, insista en que se agotará el mandato y que los comicios ... serán cuando tocan oficialmente (en el mes de junio del próximo año 2026), la inminencia de esos comicios se nota a medida que pasan las semanas y que en el panorama nacional surgen más incertidumbres de hasta cuándo podrá aguantar Pedro Sánchez.

