Juanma Moreno presume en presencia de María Jesús Montero de «estabilidad» pues «aprobamos Presupuestos y cumplimos con las normas»

No sólo es lo que se dice, si no donde se dice y ante quien se dice. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha acudido este viernes a la presentación de la factoría de Santana Motors en Linares (Jaén). En ... el discurso inaugural ha apelado a la estabilidad del Ejecutivo andaluz, a su capacidad para aprobar presupuestos «año a año» mientras que en el Gobierno de España llevan tres años con las mismas cuentas y todo apunta a que se volverán a prorrogar.

Moreno ha ensalzado el valor de la «serenidad» para atraer inversión y generar riqueza. Nada nuevo. Pero es que enfrente se encontraba la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, responsable principal (con la excepción obvia del presidente Pedro Sánchez) de que los presupuestos del Estado sigan congelados.

«Cumplimos las normas», ha presumido el presidente de la Junta durante el discurso frente a María Jesús Montero, quien le ha precedido en el turno de palabra.

Moreno y Montero en Linares

Este acto ha servido para poner de relieve que la industria de automoción vuelve a este municipio de Jaén de la mano de un proyecto que vincula a Santana Motors junto a las asiáticas Anhui Coronet Tech Co. y Zhengzhou Nissan (ZNA).

El presidente de la Junta ha aprovechado su intervención con la que se ha clausurado este acto para señalar que se sentía «profundamente satisfecho y orgulloso como presidente de todos los andaluces de que seamos capaces de convencer, de ilusionar a personas tan dispares» y a «empresas que vienen de China», así como a «otras que vienen del ámbito nacional, ubicadas en Barcelona o en Madrid; en definitiva, todo un tejido productivo que ha sido capaz de alinearse en Linares, en Jaén, en Andalucía», ha destacado.

Moreno ha defendido que estas empresas deciden instalarse en Andalucía «por varias razones», comenzando por la de que «tenemos estabilidad, serenidad, y la estabilidad hoy en día es un valor en alza», según ha subrayado.

En un contexto en el que el Gobierno central mantiene prorrogados los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que se aprobaron para el ejercicio de 2023, y en el que el Ministerio de Hacienda que dirige María Jesús Montero tiene pendiente de presentar el proyecto de Ley de PGE para 2026, el presidente andaluz ha presumido de que en Andalucía, con el gobierno del PP-A en la Junta, «somos estables, aprobamos los Presupuestos año a año, cumplimos con las normas».

El Gobierno Central, en el punto de mira

Además, el jefe del Ejecutivo andaluz ha argumentado que otro de los motivos por los que empresas internacionales o nacionales se interesan por invertir en Andalucía es porque desde la Junta «quitamos burocracia, y también porque bajamos los impuestos para que seamos atractivos y competitivos y podamos atraer riqueza, bienestar y empleo», ha agregado. También es un disparo a las políticas nacionales socialistas, donde destacan las continuas subidas de las tasas.

Moreno se ha congratulado así de que, «entre todos, hemos conseguido hacer un sueño realidad», y al respecto se ha preguntado «quién nos iba a decir que de Linares volverían a salir vehículos, y no cualquier vehículo», sino «esos pedazos de coches» que se podían ver en este acto y que «seguro que van a convencer e ilusionar a muchos compradores», según ha augurado el presidente de la Junta.

Para finalizar, ha concluido proclamando que «esto no es el final de nada», sino «el comienzo de una gran aventura en la producción y el ensamblaje de grandes vehículos que se van a hacer desde aquí (desde Linares) para España y para el mundo».