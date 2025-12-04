Suscríbete a
ABC Premium

Juanma Moreno: «Si Sánchez convoca elecciones a partir de enero las haremos coincidir»

El presidente andaluz hizo balance en Canal Sur con motivo del Día de la Bandera este 4 de diciembre

Moreno destacó la «vía andaluza» en la política como una forma serena y estable de gobernar

Andalucía se reivindica como tierra de solidaridad que no está dispuesta a ser «menos que nadie»

Juanma Moreno durante la entrevista
Juanma Moreno durante la entrevista EFE
J. J. Madueño

J. J. Madueño

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Andalucía tendrá elecciones en 2026. Es el año en el que se agota la legislatura y lo que queda por saber a estas alturas es cuándo se celebrarán eso comicios regionales. «Soy andalucista y lo que me gustaría es que tengamos unas elecciones en solitario, ... pero si a partir de enero Sánchez convoca elecciones y las tenemos en marzo o en abril, no tiene sentido desde el punto de vista del coste económico ni para marear a los andaluces, hacerlas por separado. Si Sánchez convoca a partir de enero las haremos coincidir», remarcó el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en una entrevista especial en Canal Sur desde el salón de los espejos del Palacio de San Telmo con motivo del Día de la Bandera este 4 de diciembre.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app