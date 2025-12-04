Juanma Moreno: «Si Sánchez convoca elecciones a partir de enero las haremos coincidir»

Andalucía tendrá elecciones en 2026. Es el año en el que se agota la legislatura y lo que queda por saber a estas alturas es cuándo se celebrarán eso comicios regionales. «Soy andalucista y lo que me gustaría es que tengamos unas elecciones en solitario, ... pero si a partir de enero Sánchez convoca elecciones y las tenemos en marzo o en abril, no tiene sentido desde el punto de vista del coste económico ni para marear a los andaluces, hacerlas por separado. Si Sánchez convoca a partir de enero las haremos coincidir», remarcó el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en una entrevista especial en Canal Sur desde el salón de los espejos del Palacio de San Telmo con motivo del Día de la Bandera este 4 de diciembre.

El presidente andaluz tiene su propia agenda para convocatoria, pero espera a los movimientos de Pedro Sánchez, del que aseguró que «tomará una decisión en función de sus intereses personales». En este sentido, Moreno aseguró que desconoce los planes que hay en Moncloa, pero se mostró preparado para ir a las urnas pidiendo «cariño, compresión y apoyo». «Podemos hacer muchas cosas y las queremos seguir haciendo», ha apostillado.

Una de las más destacadas es la reforma del Sistema Andaluz de Salud (SAS), que tiene que ser «una reforma de calado». Moreno destacó el déficit sanitario como el punto más negativo de su mandato al frente de la Junta de Andalucía y prometió «una reorganización», que sabe que llega tarde. «Ese modelo tiene que ser renovado y mejorado. Esa actualización la tenía que haber empezado unos años antes», ha aseverado el presidente.

En este sentido, ha destacado que Cataluña ha iniciado un proceso de reforma parecido al andaluz. «Tenemos un comité de expertos para un modelo flexible y transparente, donde todo tiene que estar digitalizado. La inteligencia artificial nos da posibilidades enormes. En las mamografías es capas de dar una segunda opinión con un alto nivel de certeza», ha añadido el presidente, quien explica que «se han ido haciendo correcciones, pero debe ser una reforma de calado».

Sanidad

En este punto, Moreno pidió a las víctimas de cáncer de mama confianza en los cribados. «El plan de choque que está funcionando», ha añadido Moreno, quien reprochó que se usen «datos falsos» para erosionar al Gobierno andaluz. «Ahora confianza plan en los cribados y el SAS, que es uno de los mejores sistemas de salud de España y Europa», ha remarcado el presidente, antes de decir que la oposición «falta a la verdad» con interés electoral al denunciar los contratos con la sanidad privada.

Entre las políticas destacadas por Moreno está la primera Ley de Vivienda de una Comunidad Autónoma para garantizar suelo, bajada de impuestos a las promociones y menos burocracia para los proyectos. Políticas que deben tener un sello andaluz, una «vía andaluza», que defiende como una manera de hacer política con «cercanía y respeto al adversario». «El país no lo podemos dividir en dos, sino que podemos convivir y somos más fuertes juntos», ha apuntado Moreno, que ya comenzó la entrevista destacando el orgullo que siente como presidente de haber conseguido dar «estabilidad y serenidad» a la región.

De este modo, hizo un repaso a otras comunidades como Extremadura, que está inmersa en unas elecciones dos años después de la últimas, la situación de Castilla y León o la falta de presupuesto en Baleares y en el Gobierno de España, donde reseñó que llevan tres años sin poder aprobar unas cuentas. «Frente a ese mapa tenemos estabilidad. Los presupuestos en Andalucía entran en vigor el 1 de enero. Esta semana hemos sacado cuatro proyectos de leyes. Esto nos genera un liderazgo en el conjunto de España y vivimos de forma más serena», ha apuntado Moreno.

Financiación

Un marco político donde no tiene cabida la corrupción, como la que sacudió al PP en Almería con la detención del presidente de la Diputación. «Me preocupa la corrupción y actuamos con contundencia. En cinco horas fueron expulsados del partido, en 48 horas habían dimito de sus cargos y en cinco días teníamos nuevo presidente en el partido, así como presidente y vicepresidente de Diputación. Mucha contundencia; combatimos la corrupción desde el minuto uno», ha afirmado Juanma Moreno.

Política que requieren una financiación justa. «Seguimos perdiendo y no lo puedo entender. No entiendo como una comunidad como la nuestra, leal haciendo los deberes, no está bien financiada. En 2018 votamos a favor de por unanimidad de modificar el sistema de financiación. Ahora porque los independentistas tienen que llegar a un acuerdo ya no se hace. Esto genera que los ricos sean más ricos y los pobres más pobres. Vamos estar en contra. No tiene sentido que comunidades con décadas de privilegios aumenten esos privilegios. Lo vamos a rechazar de manera contundente», ha vuelto a apuntar Moreno, que dijo que Andalucía en una de las regiones más destacas de Europa, a la que todos en Europa se le ponen al teléfono, ganado con su Gobierno influencia y liderazgo dentro de la Unión Europea.