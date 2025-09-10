Juanma Moreno traza las líneas rojas para alejarse de Vox

El Partido Popular y Vox no son la misma cosa. No es lo mismo un partido que Juanma Moreno ha querido situar en el centro que uno de extrema derecha como el que lidera Santiago Abascal. Y el PP quiere dejarlo claro. Que ellos ... apuestan por la moderación frente a los populismos de Vox. Y más con las elecciones en el horizonte.

Las últimas encuestas que se han conocido revelan la tendencia del partido de ultraderecha a subir mientras que el PP baja aunque los resultados le dan como ganador en unas hipotéticas elecciones. Y esas cifras parecen preocupar a los populares. Sobre todo en Andalucía, donde la cuenta atrás para las elecciones ha comenzado. Si como ha repetido en varias ocasiones el presidente andaluz se agota la legislatura, quedan como máximo nueve meses para las elecciones. Eso si no hay adelanto.

Por eso cualquier variación del mapa político preocupa en San Telmo. Seguramente por ello el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se pronunció esta semana sobre el posible auge de Vox. «Creo que Vox alimenta a Sánchez y Sánchez alimenta a Vox», decía apostando por hacer «un análisis» acerca del «auge» de esas formaciones políticas y evidenciando que la «polarización» a la que contribuye el presidente del Gobierno.

Cierre de centros

Moreno defendía el espacio de «proyectos centrados y moderados» para tomar distancia con esta formación. De hecho, cuando se pregunta a los populares por el tema, tienen claro que en Andalucía existen unas líneas rojas entre los de Juanma Moreno y los de Santiago Abascal. Y esas líneas están muy claramente marcadas.

Las diferencias son claras en temas sociales como la violencia de género, que en Vox niegan ya que incluso rechazan denominarla así o ni siquiera acuden a las concentraciones de repulsa cuando se produce algún asesinato machista.

También se sitúan muy lejos en otros asuntos como la inmigración. Es un tema en el que hay diferencias importantes ya que mientras que los populares hablan siempre de inmigración regulada, los de Vox quieren echar a todos los que entren. Esta semana, por ejemplo, llevarán una iniciativa al pleno del Parlamento andaluz en la que piden el cierre de los centros de menores inmigrantes y rechazan acoger a cualquiera que llegue a España. En esa línea radical el grupo que dirige Manuel Gavira en la cámara autonómica también preguntará por la "islamización de los colegios".

Pero además de esos temas desde el ejecutivo andaluz se considera que tampoco es negociable la defensa del estado de las autonomías del que reniega Santiago Abascal, cuyo proyecto es centralista y partidario de desmantelar el el modelo actual y que el Gobierno asuma todas las competencias.

Reniega

Tampoco estarían dispuestos los populares a moverse de su posición europeísta, un proyecto del que son partidarios. Sobre todo desde que el propio Juanma Moreno está en el comité de regiones que pasará a presidir en 2027. Una cuestión en la que Vox no opina igual. Con Abascal unido al movimiento de Patriotas por Europa, estrechando vínculos con líderes como la italiana Giorgia Meloni o anunciando la visita de Milei.

Las diferencias entre PP y Vox se han hecho patentes en los últimos meses en el Parlamento donde el portavoz de esta formación, Manuel Gavira, ha hecho evidente su postura pleno tras pleno. En su discurso antisistema prácticamente no ha habido debate en el que no haya dicho que PSOE y PP son lo mismo.

Sin embargo, cuando se pregunta a los de Vox en Andalucía por las declaraciones de Moreno son tajantes. «Le hicimos presidente sin pedir entrar en el Gobierno para permitir acabar con la corrupción del PSOE durante 40 años. Y ahora Juanma reniega de Vox y ha hecho fijos a los enchufados del PSOE. Es el ejemplo de PSOE azul que no ha cambiado» dicen desde el grupo que dirige Gavira. Las diferencias entre PP y Vox se acentúan.