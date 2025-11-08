El presidente de Murcia: «Juanma Moreno se ha convertido en un referente a nivel nacional»

A falta de la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que finalmente no estará en el XVII congreso del PP-A debido a una indisposición, el plenario de Fibes ha tenido que conformarse con el presidente de la comunidad de Murcia, Fernando ... López Miras.

Pero su intervención también ha dado juego. Y titulares. De hecho ha manifestado a su llegada al congreso que la «vía andaluza» de Juanma Moreno y la «vía de Madrid» de Isabel Díaz Ayuso son las mismas que la del Partido Popular en España.

Pero sobre todo y ya en la tribuna, López Miras ha dicho que Juanma Moreno se ha convertido «en un referente a nivel nacional» y «un hito» en la historia de la democracia. Para el presidente de Murcia Andalucía es «una tierra hermana» y «de cine» y que hay que reconocer que ver cómo Juanma ha conseguido que el PP de la comunidad más grande de España se haya convertido en referente.

Y en este sentido ha destacado «cómo se ha normalizado» que el PP sea un partido de gobierno, que baja impuestos y que «por fin no se hable de corrupción» en Andalucía es algo que no se puede olvidar y que ha conseguido Juanma Moreno.

En contraste con esas políticas actuales, el presidente de Murcia ha recordado que antes Andalucía «vivía de espaldas al mundo» y ha dicho que hay un presidente «comprometido» con todos los territorios de España. También que ha encontrado en Moreno «el mejor aliado» para reivindicar el agua que necesitan todos los españoles, algo que no tenía antes.

«Siempre ha estado dispuesto Y ahí me di cuenta que la política que funciona, la que une y no divide, la que busca la unión y no enfrenta .Y no intenta desgarrar los territorios, que es la política de Sánchez», ha dicho López Miras, resaltando la forma de hacer política del presidente andaluz. Y de hecho, el presidente de Murcia ha vaticinado que el congreso es «el preludio» de que Moreno Bonilla volverá a ser elegido por mayoría absoluta.

Sin embargo ha admitido que eso «no será fácil» porque la izquierda no va a ponérselo fácil, mientras la derecha se dedica más a criticarlo a él que a María Jesús Montero. Pero también ha dicho que igual de urgen que revalidar la mayoría absoluta en Andalucía lo es que Núñez Feijóo llegue al Gobierno de España. Algo para lo que, según ha dicho, es necesario que los presidentes autonómicos «hagan su trabajo».

La voz europea

Por su parte la eurodiputada Carmen Crespo ha manifestado la «profunda admiración» por Juanma Moreno y ha recalcado que van a trabajar todos estos meses porque «Andalucía espera a Juanma Moreno de presidente de la Junta de nuevo».

«Ha implantado una vía andaluza que supone la estabilidad», ha dicho Crespo recordando varios parámetros de la mejora de Andalucía, en el paro, en el absentismo escolar o las siete bajadas de impuestos.

Crespo ha tenido un recuerdo para los anteriores presidentes del PP desde Gabino Puche a Teófila Martínez pasando por Javier Arenas. Pero también ha dejado un claro mensaje a Vox asegurando que «vamos a quitar la careta» a los partidos extremistas.

La nota internacional la ha puesto la presidenta del grupo popular europeo en el Comité de las Regiones y las Ciudades, Sara Rautio, que ha dicho que «juntos podemos cambiar el mundo» y ha apostado por defender los intereses de las comunidades rurales y ha recalcado que el agua es «otro tema crucial».

En este sentido ha apostado por reforzar la «resiliencia climática» y que Andalucía es un claro ejemplo de ello y ha recalcado que «una de las voces» fundamentales en Europa es la de Juanma Moreno ya que Andalucía es una región donde la agricultura y el turismo son sectores vitales para la economía.. Por ello ha agradecido al presidente andaluz su liderazgo. «Europa necesita a España y España necesita al PP bajo el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo», ha dicho en español.