Herido un policía nacional por disparos en Isla Mayor mientras realizaba un seguimiento a narcos
Ayuso cancela su participación en el congreso del PP andaluz por una «leve indisposición»

El presidente de Murcia: «Juanma Moreno se ha convertido en un referente a nivel nacional»

López Miras vaticina que el congreso del PP será «el preludio» de que el presidente andaluz obtenga una nueva mayoría absoluta aunque «no sea fácil»

Juanma Moreno anuncia que los jóvenes y los problemas de la vivienda serán sus prioridades

Fernando López Miras durante su intervención en el congreso
Fernando López Miras durante su intervención en el congreso
Mercedes Benítez

A falta de la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que finalmente no estará en el XVII congreso del PP-A debido a una indisposición, el plenario de Fibes ha tenido que conformarse con el presidente de la comunidad de Murcia, Fernando ... López Miras.

