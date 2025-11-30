La Universidad de Jaén decreta un día de luto oficial en memoria de las dos adolescentes fallecidas

Así lo ha comunicado la entidad académica en una nota, donde ha trasladado en nombre del Rector, el Equipo de Gobierno y de toda la comunidad universitaria, «queremos trasladar nuestro más sentido pésame, solidaridad y cercanía a las familias, amigos y seres queridos de las fallecidas».
«Somos conscientes de que no existen palabras que puedan consolar una pérdida tan prematura y desoladora, pero deseamos hacerles llegar todo nuestro apoyo en estos momentos de inmensa tristeza«, ha expresado.
De este modo, como muestra de duelo y respeto institucional, la Universidad de Jaén decreta un día de luto oficial, por lo que las banderas de nuestros campus y edificios ondearán a media asta durante toda la jornada de este lunes, 1 de diciembre.
