La Policía espera el informe de la autopsia de las dos adolescentes fallecidas en Jaén

La Policía Nacional continúa investigando la muerte de dos niñas adolescentes de 15 y 16 años cuyos cadáveres fueron hallados la madrugada del sábado en el céntrico parque de la Concordia de Jaén capital, donde los agentes mantienen el posible suicidio de las menores ... como principal hipótesis de este caso, sobre el que pesa el secreto de sumario decretado por el juzgado de guardia al hacerse cargo del mismo.

Las actuaciones están en estos momentos a expensas del informe derivado de la práctica de las correspondientes pruebas de autopsia a los cadáveres de las menores fallecidas, después de que cuando la comisión judicial y el forense levantaron los cuerpos en el lugar de su localización fuese ya determinado que no presentaban signos evidentes de violencia externa, con lo que en principio se descartaba ya la participación de terceras personas.

La Policía Nacional espera así preceptiva prueba de autopsia a los cadáveres y mantiene la investigación, con la ya citada hipótesis del suicidio.

Fuentes de la Policía Nacional y del servicio unificado de emergencias 112 de Andalucía precisaban a este periódico que los cuerpos habrían sido hallados poco después de las 01.30 horas de la madrugada del sábado, tratándose de dos menores de edad que cursaban estudios en el mismo instituto.

Sus cuerpos habrían sido hallados en el parque de la Concordia, en pleno centro de Jaén capital y uno de los principales espacios de esparcimiento de la capital del Santo Reino.

La zona del parque de la Concordia, transitado por jóvenes de la edad de las menores y muy solitario por las noches, está rodeada por altos edificios de viviendas, los vecinos fueron testigos de todo lo ocurrido tras la tragedia, cuando se activaron las alertas. Las ambulancias, el dispositivo policial y judicial, la llegada de muchos jóvenes de la edad de las menores, los gritos de dolor y la llegada de los padres de las niñas, uno de los momentos más duros de la noche que mantuvo en vilo a todo el vecindario.

Las fallecidas habrían llegado a conocer, aunque sin que mediase relación de amistad, al adolescente de 16 años, o sea de su mismo rango de edad, que se quitó la vida el pasado 10 de noviembre en la capital jiennense.

Estos casos se suman al también reciente suicidio de la joven sevillana Sandra, de 14 años y que sufría acoso escolar, en el bloque de viviendas donde residía con su familia en el barrio hispalense de la Macarena, despertando todo un debate social e institucional sobre el acoso escolar, su impacto y la salud mentar de los menores.

El Ministerio de Sanidad promueve la Línea 024 de atención a la conducta suicida. Se trata de una línea telefónica de ayuda a las personas con pensamientos, ideaciones o riesgo de conducta suicida, y a sus familiares y allegados, básicamente a través de la contención emocional por medio de la escucha activa por los profesionales del 024.

El Ayuntamiento de Jaén ha decretado por su parte tres días de luto oficial por la trágica muerte de estas dos jóvenes, convocando un minuto de silencio a las 12.00 horas del lunes ante la Casa Consistorial. El alcalde, Julio Millán, ha trasladado sus condolencias a las familias y ha pedido respeto para permitir que continúe la investigación.