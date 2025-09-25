Suscríbete a
Las plantas de biometano en Jaén enfrentan a olivareros y vecinos

Sector olivarero: «El biometano no es una amenaza para el campo, sino una oportunidad que estamos empezando a entender

Plataformas vecinales: «Ni tan grandes, ni tan cerca»

Andalucía tramita 41 proyectos de biogás por 840 millones 2.000 empleos

Planta de Biometano abc
Marta Negrillo

Jaén

El olivar jiennense es líder mundial en la producción de aceite de oliva y, por tanto, también lo es en la generación de subproductos derivados de esta industria agroalimentaria. Por cada tonelada de aceite se producen unas cuatro toneladas de alperujo. Esto significa que en ... la campaña 2024/2025, cuando Jaén ha alcanzado las 551.936 toneladas de aceite, se generaron más de dos millones de toneladas de residuos del olivar. En el conjunto de Andalucía, la cifra se eleva a cerca de seis millones de toneladas de alperujo, un residuo compuesto de agua, hueso y pulpa, junto con el alpechín, un líquido residual derivado de la extracción del aceite.

