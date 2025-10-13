Suscríbete a
Muere un hombre en Jaén al caerse cuando subía el pico Mágina

La víctima estaba haciendo senderismo y fue un amigo el que dio la alerta

Un hombre de 50 años ha muerto al caerse mientras subía el pico Mágina
ABC Andalucía

Un hombre de 50 años ha fallecido este pasado domingo al caerse mientras subía al pico Mágina. Los servicios sanitarios que se desplazaron a la zona donde se encontraba el hombre no pudieron hacer nada por salvar su vida.

Fuentes del servicio de emergencias 112, ... dependiente de la Consejería de la Presidencia, han confirmado a Europa Press que fue un amigo del fallecido el que llamó dando la alerta a las 13,00 horas de este domingo.

