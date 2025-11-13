Suscríbete a
La llegada adelantada de temporeros desborda la atención en Jaén y Cáritas pide habilitar recursos de emergencia

Más de un centenar de personas duerme al raso mientras comedores sociales y centros de día de Cáritas triplican sus atenciones

La ONG reclama abrir antes los albergues de la provincia y habilitar espacios como el pabellón «Jaén Arena» ante la previsión de frío y lluvias

Albergue de temporeros de Jaén
Marta Negrillo

Marta Negrillo

Jaén

La imagen de temporeros durmiendo al raso en Jaén se repite cada año, pero este otoño la situación ha cambiado de forma notable. Las llegadas han sido más tempranas, más numerosas y de una vez. A mediados de octubre, cuando la capital todavía no ... había activado la red de atención al temporero, prevista para mediados de noviembre, decenas de personas comenzaron a instalarse en parques, plazas y pasajes. La bajada de las temperaturas y la llegada de los primeros días de lluvia anuncian semanas duras para quienes esperan encontrar trabajo, techo y tajo a la espera del inicio de la campaña olivarera.

