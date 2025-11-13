La llegada adelantada de temporeros desborda la atención en Jaén y Cáritas pide habilitar recursos de emergencia

La imagen de temporeros durmiendo al raso en Jaén se repite cada año, pero este otoño la situación ha cambiado de forma notable. Las llegadas han sido más tempranas, más numerosas y de una vez. A mediados de octubre, cuando la capital todavía no ... había activado la red de atención al temporero, prevista para mediados de noviembre, decenas de personas comenzaron a instalarse en parques, plazas y pasajes. La bajada de las temperaturas y la llegada de los primeros días de lluvia anuncian semanas duras para quienes esperan encontrar trabajo, techo y tajo a la espera del inicio de la campaña olivarera.

Son hombres jóvenes, en su inmensa mayoría, aunque también llegan mujeres. Viajan desde de otras provincias, principalmente de Castilla la Mancha o Murcia, aunque también de Andalucía. Todos comparten el mismo objetivo: trabajar en la recogida de la aceituna. Hasta que el empleo se mueve y los pueblos abren sus albergues, esperan en la capital a la intemperie, con la esperanza de ser los primeros cuando empiecen las primeras contrataciones. Muchos tienen cuadrilla, son contratados por el mismo empresario año tras año, otros buscan jornal sobre la marcha. La mayoría tiene papeles, indispensables a priori para ser contratados, pero también llegan muchos que, estando en situación irregular, vienen a probar suerte, arriesgándose a sueldos más bajos y peores condiciones. Saben que hay empresarios que se saltan la ley,

En la provincia existe una red de 14 albergues para temporeros con 557 plazas previstas para abrir en una horquilla del 17 al 21 de noviembre. En la campaña pasada, estos centros atendieron a más de 5.000 personas y ofrecieron 12.300 pernoctaciones. Pero este año, la llegada de temporeros se ha adelantado de forma inusual. El motivo principal ha sido la mala campaña de la uva, especialmente corta, lo que ha empujado a muchos trabajadores a desplazarse antes a Jaén a la espera del inicio de campaña, son flujos itinerantes, si no tienen posibilidad de trabajo en un lugar por el fin de la recogida se trasladan al siguiente punto de campaña. Lo que normalmente ocurre de manera escalonada, esta vez ha sucedido de golpe.

Ante esta situación, Cáritas estima que hay más de un centenar de personas durmiendo actualmente en la calle. Ante esta presión el Ayuntamiento de Jaén decidió abrir su albergue municipal antes de la fecha prevista, pero la medida ha sido insuficiente. Además, el albergue municipal ofrece cinco noches por persona, lo que obliga a muchos a volver a la calle para seguir esperando trabajo.

Las cuadrillas de voluntarios de Caritas lo constatan cada noche en sus rondas nocturnas: decenas de personas «no habituales» durmiendo en la plaza de la estación de autobuses, soportales e incluso en las obras abandonadas de un aparcamiento en la zona de la Alameda. Les llevan bebidas calientes, mantas y algo que cenar. Lo que más preocupa, explican, es que muchos llevan ya un mes en estas condiciones. A esto se suma otro obstáculo: para dormir en albergues públicos es necesario tener la documentación en regla, algo que deja fuera a quienes no pueden completarla o están en espera de regularización.

El impacto también se nota en los recursos sociales que funcionan durante todo el año. El centro de día de Cáritas, el Hogar de Santa Clara, que normalmente atiende a unas 40 personas sin techo, ha pasado a atender a 140. Allí pueden ducharse, desayunar, lavar su ropa y recibir acompañamiento. Ahora, todo está al límite. En el comedor de San Roque, donde se daban entre 80 y 100 cenas al día, ahora se están sirviendo más de 250. Y aun así, nadie se ha quedado sin plato. Cáritas lo explica con claridad: lanzaron una campaña pidiendo ayuda y esta no se ha hecho esperar. Jaén ha vuelto a responder.

Según el aforo oficial, esta campaña se recogerán unos 2,3 millones de toneladas de aceituna, lo que generará alrededor de 3,8 millones de jornales en la provincia. Es una campaña importante. En años de baja producción, organizaciones agrarias advertían de que no era necesaria mano de obra llegada de fuera, un mensaje que se promocionaba para evitar la llegada de temporeros que se verían abocados al paro. Este año el discurso es diferente. La Unión de Pequeños Agricultores, UPA, ha denunciado dificultades para encontrar mano de obra suficiente. «Vivimos una contradicción», señalan desde Cáritas. «En la calle hay personas dispuestas a trabajar que siguen esperando».

Soluciones a debate

En las últimas semanas, las necesidades han cambiado rápido. Las ONG pidieron al Ayuntamiento de Jaén adelantar la apertura del albergue; la medida se ha adoptado, pero no basta. Ante la llegada de cientos de personas, Cáritas propone que los albergues de municipios cercanos abran cuanto antes para aliviar la presión en la capital. Sin embargo, la respuesta está siendo desigual.

Porcuna ha sido el único municipio que ya ha abierto su albergue: dispone de 24 plazas y este lunes solo registró cinco pernoctaciones. Alcalá la Real abrirá el 17 de noviembre y contará con 18 plazas. Úbeda prevé poner en marcha su centro entre el 17 y el 21 de noviembre, con 48 plazas. Martos ha comunicado que abrirá el 24, condicionado a la previsión meteorológica y a la detección de personas durmiendo en la calle, con 29 plazas. Torredonjimeno ha marcado el 21 de noviembre para su apertura, con 22 plazas disponibles. Mientras tanto, en Jaén capital la presión aumenta cada día.

Por ello, Cáritas ha pedido habilitar un recurso extraordinario y temporal en el pabellón «Jaén Arena», ubicado en el recinto ferial. Se trataría de un espacio amplio, cubierto y disponible para activar de forma inmediata ante la llegada del mal tiempo. En 2024, el Ayuntamiento de Jaén ya habilitó un pabellón deportivo para atender a estas personas ante la bajada de temperaturas del pasado noviembre. Este año el gobierno municipal se debate en acusaciones a la Junta de Andalucía que sufraga parte del dispositivo provincial.

«Valoramos las medidas adoptadas y los esfuerzos realizados», señala la coordinadora de Cáritas en Jaén. «Pero son insuficientes para dar respuesta a esta realidad». Mientras tanto, el mercurio baja y las noches se hacen eternas.