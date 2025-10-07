Graban al secretario general del PSOE de Jaén usando como taxi un coche de la Policía Local destinado a la seguridad de la Magna

Este sábado, gran parte de la ciudad de Jaén permaneció cortada al tráfico con motivo del traslado de pasos y de la celebración de la gran procesión Magna, que reunió en la calle a 22 hermandades de toda la provincia. El centro de Jaén, ... especialmente la plaza de Santa María, donde se encuentra la Catedral y uno de los principales puntos de la celebración, estuvo aún más restringido al paso de vehículos.

La polémica se ha desatado después de que el secretario general del PSOE en la provincia de Jaén, Juan Latorre, fuera grabado por un viandante mientras esperaba y posteriormente se subía a un coche de la Policía Local situado junto al consistorio, gobernado por su compañero de partido Julio Millán, que habría autorizado el traslado del dirigente socialista para su uso personal.

Latorre debía acompañar en su recorrido a la Hermandad de los Santos de Arjona, municipio del que es alcalde, y para ello necesitaba cruzar una ciudad prácticamente blindada a esa hora. Su desplazamiento fue posible gracias a que se le facilitó un vehículo policial, a pesar de no ostentar ningún cargo institucional en el consistorio. Un gesto difícil de justificar en una jornada que, según los propios datos del ayuntamiento, congregó a unas 40.000 personas y en la que el dispositivo policial estaba volcado al cien por cien en garantizar la seguridad ciudadana.

El vídeo, difundido en redes sociales, se hizo viral en pocas horas y ha generado numerosas críticas entre los ciudadanos.

Las reacciones también han llegado desde la oposición en el Ayuntamiento de Jaén. El Partido Popular ha pedido explicaciones urgentes al alcalde, Julio Millán, por la utilización de un coche de la Policía Local «cuando la ciudad estaba blindada por razones de seguridad», y califica el episodio como un «inaceptable trato de favor» hacia Latorre. Los populares argumentan que la cesión del vehículo resulta especialmente grave al tratarse de un medio vinculado a la seguridad ciudadana, lo que, en la práctica, supuso reducir los efectivos disponibles para este fin. «Y hacerlo, además, en una jornada en la que se requería la máxima presencia policial», añaden.

Desde la oposición se subraya que miles de personas que participaron en la Procesión Magna atendieron las recomendaciones oficiales y evitaron el uso del vehículo particular, desplazándose en transporte público por la capital, tal y como debía haber hecho el dirigente socialista.