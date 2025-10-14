El diputado socialista y mano derecha de Cerdán, Juan Francisco Serrano, borra un tuit con un bulo sobre Juanma Moreno

El diputado socialista por Jaén, secretario de Política Municipal del PSOE y mano derecha de Santos Cerdán hasta su dimisión, Juan Francisco Serrano, ha eliminado de su cuenta en la red social X un mensaje en el que difundía un bulo sobre el ... presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

En su publicación, Serrano escribía: «Se le ve preocupado por todos los casos de cáncer de mama que no han atendido, muy afectado por la preocupación que debe de tener al no saber ni las cifras de cuántas de estas mujeres han fallecido por este error garrafal que ha querido tapar el PP».

El texto iba acompañado de una fotografía en la que aparecía Moreno en una corrida de toros, que Serrano atribuía erróneamente a la despedida de Morante de la Puebla en Las Ventas este fin de semana. Sin embargo, la imagen correspondía a un acto taurino de la pasada Feria de Abril de Sevilla, no a la corrida mencionada.

La publicación calificada de bulo generó una rápida respuesta del portavoz del PP andaluz en el Parlamento, Toni Martín, quien replicó en la misma red social: «Aquí el que le llevaba el maletín a Cerdán, y que sigue siendo un cargo destacado del PSOE, difundiendo un nuevo bulo para intentar hacer daño a Juanma Moreno. La foto es de la Feria de Abril de Sevilla. Y ahora lo borras, campeón».

Poco después de este comentario, el diputado socialista eliminó el tuit original, sin ofrecer explicaciones sobre la retirada. El episodio ha motivado una nuevacontroversia en torno al uso de contenidos descontextualizados y la difusión de información falsa en el debate político andaluz.

La publicación de Serrano se produjo en un contexto de críticas a la Junta de Andalucía por los fallos detectados en el programa de cribado de cáncer de mama, un asunto que ha generado preocupación entre pacientes y asociaciones sanitarias.

Mientras tanto, Juanma Moreno dedicó un mensaje en redes sociales al torero Morante de la Puebla, ante su retirada: «Morante ha dibujado el arte con su verónica y su genuino toreo en la historia de la tauromaquia para la eternidad. Un genio nacido en La Puebla del Río que le ha dado todo a la Fiesta. Gracias, Maestro. Tu tierra te quiere y te admira».

Aunque el tuit de Serrano ha desaparecido de su perfil el episodio ha generado debate sobre el uso de contenidos descontextualizados y el uso de bulos en la confrontación política. Desde el entorno del diputado no se han ofrecido explicaciones sobre la retirada del mensaje, ni ningún tipo de disculpa por la información falsa publicada.