El diputado socialista y mano derecha de Cerdán, Juan Francisco Serrano, borra un tuit con un bulo sobre Juanma Moreno

El dirigente socialista compartió una imagen antigua para criticar al presidente andaluz y la eliminó después de que el PP desmintiera su contenido

Juan Francisco Serrano, negoció la moción de censura en Jaén a cambio de ventajas económicas

Juanma Moreno y Morante de la Puebla durante la Feria de Abril de Sevilla
Juanma Moreno y Morante de la Puebla durante la Feria de Abril de Sevilla abc
Marta Negrillo

Jaén

El diputado socialista por Jaén, secretario de Política Municipal del PSOE y mano derecha de Santos Cerdán hasta su dimisión, Juan Francisco Serrano, ha eliminado de su cuenta en la red social X un mensaje en el que difundía un bulo sobre el ... presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

