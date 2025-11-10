Suscríbete a
Desmantelado en Jaén el mayor laboratorio de cocaína de Andalucía oriental, capaz de producir 200 kilos al mes

La Operación Íbero se ha saldado con seis detenidos y más de 1.000 litros de precursores incautados en una instalación que se encontraba a pleno rendimiento

Agentes del CNP en el laboratorio de cocaína
Agentes del CNP en el laboratorio de cocaína abc
Marta Negrillo

Marta Negrillo

Jaén

La Policía Nacional ha desmantelado en Torredelcampo (Jaén) el mayor laboratorio de extracción y procesamiento de cocaína localizado hasta ahora en Andalucía oriental, en la «Operación Íbero» que se ha saldado con seis detenciones. El laboratorio, plenamente operativo, tenía capacidad para producir hasta 200 ... kilos de clorhidrato de cocaína al mes.

